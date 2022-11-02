دو دانشجوی ممتاز دکتری زبان فارسی پاکستان بورس تحصیلی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آئین اعطای بورسیه تحصیلی و تجلیل از دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زبان‌های خارجی «نومل» اسلام آباد با حضور احسان خزاعی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و جمعی از مسئولین، استادان و دانشجویان گروه زبان فارسی دانشگاه نومل در محل اتاق ایرانشناسی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، رایزنی فرهنگی کشورمان و نماینده بنیاد سعدی در پاکستان، ضمن تجلیل از فارغ التحصیلان برتر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زبان‌های خارجی نومل، نسبت به اعطای بورسیه تحصیلی رشته زبان و ادبیات فارسی به دو تن از دانشجویان مقطع دکتری در یکی از دانشگاه‌های ایران برای سال تحصیلی جدید اقدام کرد.

نماینده بنیاد سعدی در سخنانی در این مراسم، گفت: اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان برتر رشته زبان فارسی همواره در دستور کار قرار دارد و امروز شاهد اعطای بورس تحصیلی به دو تن از دانشجویان برتر این دانشگاه و شروع فصل نوینی در این زمینه هستیم. این دانشجویان هفته آینده برای ادامه تحصیل عازم جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان ممتاز دانشگاه نومل را حاصل شایستگی‌های علمی آنان و تلاش‌های بی شائبه اداره کل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز پیگیری‌های دلسوزانه گروه زبان فارسی دانشگاه نومل دانست.

خزاعی افزود: ادامه تحصیل دانشجویان در مقطع دکتری دانشگاه‌های ایران فرصتی ارزشمند و گران‌بها است زیرا دانشجویانی که به ایران اعزام خواهند شد، آنچه را که از ایران و فرهنگ آن شنیده‌اند را از نزدیک خواهند دید و با فرهنگ و هنر اصیل ایران اسلامی به طور مستقیم آشنا خواهند شد.

ضرورت برگزاری دوره تربیت مدرس زبان فارسی در پاکستان

رایزن فرهنگی کشورمان در اسلام آباد با اشاره به کمبود استادان رشته زبان فارسی در پاکستان گفت: ما در تلاش هستیم تا برای تربیت استادان زبان فارسی هم گام‌های مؤثری برداریم و امیدواریم با برنامه ریزی همکاران بنیاد سعدی بتوانیم در زمینه تربیت مدرس زبان فارسی هم اقدامات عملی انجام دهیم.

وی آمادگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد برای تبادل هیأت‌های علمی و دانشگاهی، انتشار مقالات علمی در فصلنامه‌های دانش و پیغام آشنا و برگزاری همایش‌های مشترکات فرهنگی را اعلام کرد.

خزاعی اعطای بورس تحصیلی را نمونه‌ای از تعاملات دانشگاهی بین دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان دانست و آن را گامی در جهت تقویت، توسعه و گسترش زبان فارسی قلمداد کرد.

جامی، رئیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه نومل در سخنانی، گفت: رایزنی فرهنگی ایران از نیم قرن گذشته تاکنون از بخش ایرانشناسی این دانشگاه به ویژه در بخش ترجمه متون علمی برای ترویج علم و هنر حمایت کرده است.

وی اعطای بورسیه تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران را موجب تشویق و بهترین انگیزه برای ادامه تحصیل دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه نومل در رشته زبان و ادبیات فارسی دانست و از حسن توجه و همکاری رایزن فرهنگی کشورمان در خصوص گسترش زبان فارسی در پاکستان تقدیر به عمل آورد.