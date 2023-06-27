مراسم نکوداشت مظفر علی کشمیری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خزاعی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور در مراسم نکوداشت مظفر علی کشمیری استاد و مدرس زبان فارسی، طی سخنانی حمایت از آموزش، توسعه و گسترش زبان فارسی را از وظایف رایزنی فرهنگی دانست و از تلاش‌های این استاد زبان و ادبیات فارسی تقدیر به عمل آورد.

در این مراسم که با همکاری گروه‌های زبان فارسی دانشگاه نومل و دانشگاه بین الملل اسلامی برگزار شد، رئیس گروه زبان فارسی و استادان زبان فارسی این دانشگاه و دانشگاه بین الملل اسلامی حضور داشتند و رایزن فرهنگی و سایر استادان، ضمن تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی این استاد زبان فارسی، ارتقا جایگاه علمی"مظفر علی کشمیری" را به وی تبریک گفتند.

خزاعی رایزن فرهنگی ایران در این مراسم ضمن قرائت شعر «زگهواره تا گور دانش بجوی» گفت: اگر ما رهرو واقعی سیره و روش پیامبر اکرم (ص) باشیم می‌بایست همیشه در تلاش برای یادگیری باشیم و امروز همه ما شاهد اهتمام دکتر مظفر علی کشمیری برای یادگیری هستیم که او با سعی بلیغ همواره در راه فراگیری علم، تدریس و تحقیق می‌نمایند.

وی افزود: این موفقیت‌ها پس از سالیان متمادی و با برنامه ریزی و زحمات فراوان به دست آمده است.

رایزن فرهنگی کشورمان گفت: برای یادگیری و فراگیری علم پایانی نیست و امیدوارم شاهد موفقیت‌های بیشتر استادان زبان فارسی در زمینه کسب علم باشیم.

«مظفر علی کشمیری» استاد زبان و ادبیات فارسی نیز با قرائت اشعاری بسیار زیبا از علامه اقبال لاهوری و نیز از شاعران برجسته زبان و ادب فارسی طی سخنانی گفت: زبان فارسی در گذشته از شکوه و عظمت خاصی در شبه قاره و پاکستان برخوردار بود و باید تلاش کنیم تا این زبان را ترویج کنیم تا عظمت گذشته‌اش را باز یابد.

در این نشست سایر استادان زبان فارسی نیز از خدمات علمی استاد مظفر علی کشمیری که با اهتمام در حوزه زبان و ادبیات فارسی و خدمات علمی بسیار، توانسته کتاب‌های متعددی را در زمینه معرفی زبان فارسی تألیف و ترجمه کرده اند و شاگردان متعددی را در این زمینه تربیت کنند و برای رشد و ارتقا سایر استادان تلاش نموده اند، تقدیر به عمل آمد.