فرزادی پور مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: هیئت وزیران در جلسه امروز به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی رأی موافق داد که بر اساس آن، شمس‌الدین فرزادی پور مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با این انتصاب مشکلات مجموعه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برطرف شده و شاهد توسعه و تقویت این مجموعه هواپیمایی باشیم.

گفتنی است پیش از این فرزادی پور به عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه مشغول به فعالیت بود.