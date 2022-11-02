زنگ استکبارستیزی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر چهارشنبه در این آئین گفت: امروز دانش‌آموزان در میادین علمی، تربیتی و ورزشی حماسه‌های زیادی خلق کردند.

حسنعلی عزتخواه افزود: دانش آموزان از لحاظ علمی به جایگاهی رسیده‌اند که می‌توانند دانش مهارتی خود را از طریق دیپلماسی مهارتی به خارج از کشور انتقال دهند و این موفقیت‌ها حاصل بها دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی به قشر دانش آموز است.

وی بیان داشت: نقش دانش‌آموز در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار بارز و پررنگ است و دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمدی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حماسه‌های زیادی خلق کردند و با تقدیم ۴۵۶ شهید دانش آموز، نقش بی بدیلی در شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا کردند.

عزتخواه اظهار داشت: آینده ایران اسلامی به دست دانش آموزان رقم می‌خورد و باید این سرمایه‌ها در محیطی مناسب و با نشاط و مطلوب پرورش یابند.