جدیدترین مصوبات ستاد سیاست اقتصاد مقاومتی/ضرورت اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه قضائیه، مقامات عالی دستگاه قضا با حضور دبیرکل بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و همچنین قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه، هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور اعضای ستاد و رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی برگزار می‌شود.

وی افزود: درخصوص برنامه‌ای که برای سال جاری در نظر داریم مقرر شده تا در این جلسات در خصوص موضوعات مهم و چالش‌هایی که ارتباطی با قوه قضائیه پیدا می‌کند، بحث و تبادل نظر شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: جلسات سابق با محوریت بورس، گمرک، بیمه و … برگزار و از مسئولان این حوزه‌ها دعوت کردیم تا به بیان چالش‌ها، آسیب‌ها و بیان راهکارهایی که برای مشکلات موجود وجود دارد، اختصاص دادیم.

وی افزود: جلسه امروز در خدمت صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی کشور، فهیمی معاون حقوقی بانک مرکزی، پرویزیان رئیس شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان خواهیم بود تا به بررسی چالش‌های بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی بپردازیم.

در پایان این نشست مقرر شد آموزش تخصصی قضات توسط معاونت امور انسانی و فرهنگی قوه قضائیه برای افزایش سطح رسیدگی قضات در پرونده‌های بانکی و مالی برگزار شود و دادستان کل کشور موضوع را پیگیری و رفع موانع انجام گیرد.

همچنین مقرر شد دبیرخانه ستاد ایرادات و اشکالات موجود در بانک‌های مرکزی و بانک‌های عامل را در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضائی را بررسی و احصا کند همچنین مقرر شد به صورت خاص پرونده‌های ورشکستگی بررسی و گزارش در مورد اصلاح رویه‌های نادرست ارائه شود.

مصوبه دیگر این ستاد این بود که دستورات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بانکی پیگیری و عملیاتی شود.

در پایان جلسه معاون اول قوه قضائیه از زحمات آقای عمرانی معاون قضائی سابق دادستانی کل کشور و دبیر سابق ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با اهدای لوح تقدیر تشکر کرد.

بنگاه‌داری بانک‌ها خطرناک است

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در بانک‌ها عدم رسیدگی به تعهدات ارزی وارد کنندگان و صادر کنندگان است.

وی افزود: وارد کننده ارز دریافت می‌کند اما کالایی به کشور وارد نمی‌کند از آن سو صادر کننده ارز را دریافت و موارد را در سامانه نیما ثبت نمی‌کند که در ادامه نیز پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمی‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اضافه برداشت از صنعت بانکی در کشور بیداد می‌کند، اظهار کرد: بانک‌ها ۲ هزار میلیارد از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند.

وی افزود: عدم کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل باید ۸ درصد باشد که اکثراً یا منفی‌اند و یا کمتر از این رقم هستند.

خدائیان با بیان اینکه قانون گذاری در خصوص رمز ارز نداریم، اظهار کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها بسیار خطرناک است، پول‌ها به مال‌ها و ساختمان سازی واریز شدند؛ سالیانه ۳۳ درصد باید اموال مازاد بانک‌ها واگذار شوند و این امر محقق نشده است. چرا؟ بانک مرکزی باید برخورد می‌کرد.

وی با اشاره به عدم رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، گفت: هر بانکی حدود مشخصی دارد که چه میزان به هر فردی تسهیلات دهد، بانک‌های خصوصی در کشور هستند که به قلکی برای موسسانش تبدیل شده‌اند یا در اصل این بانک‌ها خانوادگی شدند.

رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: عدم استقرار سامانه بانکداری متمرکز در بانک مرکزی، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به کارگزاری‌ها در بورس باید مورد بررسی بانک مرکزی قرار گیرد.

وی افزود: زمانی که شاخص بورس به یک باره افزایش یافت، بانک‌ها از قبل بورس سود کردند و بلافاصله پولشان را از چرخه حساب بانکی خارج کردند.

خدائیان با بیان اینکه رشد نقدینگی بانک‌ها عملکرد خود بانک‌ها است و توجهی به ارزش پول ملی نمی‌شود، تاکید کرد: اگر نظارت بانک مرکزی اعمال نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: خصوص صرافی بانک‌ها و کارگزارها در خارج از کشور نظارتی نیست و فعالیتشان سری است، می‌آیند و به بهانه دور زدن تحریم اقداماتی را انجام می‌دهند و اجازه نظارت نمی‌دهند، این که نشد کار!

بانک مرکزی نوک پیکان تحریم‌ها است

در ادامه جلسه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی حائز اهمیت ویژه‌ای است که باید به آن توجه شود، اظهار کرد: اگر بانکی ورشکست شود اعتماد به نظام مالی و اقتصادی از بین خواهد رفت، لذا اهمیت بانک نسبت به هر بنگاه تولیدی مهم است و باید به بانک اهمیت بیشتری اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه نوک پیکان تحریم‌ها نظام بانکی و مالی و بنگاه‌های اقتصادی هستند که رأس آن نیز بانک‌ها است، گفت: نظام بانکی همواره در معرض انتقاد است و در این رابطه بنگاه‌های تولیدی مورد توجه خاص تری قرار دارند، لذا باید از آن‌ها حمایت کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: باید بانک‌ها اصلاح شوند و از طرفی نیز خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هیچ بنگاه اقتصادی در کشور وجود ندارد که تولیدات آن بدون حضور یک بانک در کنارش باشد لذا رابطه‌ای بین بنگاه تولیدی و بانک برقرار می‌شود، برخی بنگاه‌ها در طول زمان دچار مشکلاتی می‌شوند که بانک در کنارش است و کمکش می‌کند.

صالح آبادی تاکید کرد: باید نظام بانک اصلاح شود چرا که بدون اصلاح آن مشکلات در کشور به‌وجود خواهد آمد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکسری محور برای اصلاح بانک‌ها در نظر گرفتیم، تصریح کرد: محور اول اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: محور دوم، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها است که زیر محورهایی دارند تا در خصوص اینکه چه کارهایی انجام شود که بانک‌ها منظم و با بانک مرکزی هماهنگ شوند.

وی افزود: محور سوم، اصلاح رابطه بانک مرکزی با مشتریان خرد و کلان است، مشتریانی که درخواست وام‌هایی دارند و باید در این رابطه اقدامات مؤثری برای ارتقای این روابط صورت گیرد.

در ادامه جلسه پرویزیان رئیس شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در خصوص اقدامات انجام شده در بانک مرکزی و بانک پارسیان گزارشی را به مقامات قضائی داد و با طرح موانع و مشکلات خواستار رسیدگی و ورود دستگاه قضا به آن‌ها شد.

همچنین اعضای قضائی حاضر در جلسه نیز به طرح مسائلی پرداختند تا در خصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ و اجرایی شود.