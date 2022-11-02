افزایش کمک هزینه اعطایی دولت به اهدا کنندگان کلیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران به منظور سهولت در امر مربوط به پیوند کلیه و با هدف تشویق اهدا کنندگان کلیه، مصوب کرد مبلغ کمک هزینه اعطایی به اهدا کنندگان، از ۱۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

منابع موضوع این مصوبه از محل تبصره ماده (۹) اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، تأمین می‌شود. همچنین میزان افزایش مبلغ موضوع این مصوبه، هر سال براساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران تغییر خواهد کرد.

تصویب آئین نامه شفاف سازی وظایف هریکی از ارکان اجرایی برای ساماندهی نحوه تخصیص و توزیع گاز مایع در بخش‌های مختلف مصرف

دولت با توجه به لزوم ساماندهی نحوه تخصیص و توزیع گاز مایع در بخش‌های مختلف مصرف و شفاف سازی وظایف هریک از ارکان اجرایی، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر آئین نامه اجرایی بند (۴) منابع و بند (۱۰) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را با هدف برنامه ریزی برای مصارف مازاد بر مصارف مجاز داخلی و استانداردسازی تمامی بخش‌های مصرف گاز مایع، به تصویب رساند.

از مهم‌ترین دلایل تصویب آئین نامه اجرایی یاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تغییر سیاستی در سبد سوخت کشور و اجرای تکلیف ایجاد شده در قانون بودجه ۱۴۰۱

ایجاد بسترهای لازم برای اجرای مطلوب و نظارت بهتر بر عملکرد توزیع هدفمند و صحیح گاز مایع با شناسایی مصرف کنندگان مجاز و برنامه ریزی برای تخصیص سهمیه شرکت‌های موزع از طریق سامانه سدف و فروش گاز مایع به صورت الکترونیکی و رفع مشکلاتی نظیر عرضه خارج از شبکه گاز مایع، گران فروشی و استفاده غیرمجاز از آن و...

ارائه سوخت به صورت نظام مند به متقاضیان و جلوگیری از توزیع و حمل غیراستاندارد این سوخت و کاهش مخاطرات آن

پررنگ شدن نقش مصرف گاز چه به صورت سی‌ان‎جی و چه به صورت ال‌پی‌جی و کاهش و مدیریت مصرف بنزین

به موجب آئین نامه مذکور، تمامی مصرف کنندگان نهایی غیرخانگی گاز مایع بجز حمل و نقل عمومی / خصوصی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) موظفند مطابق با دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور (دستورالعمل اجرایی ماده (۴۴) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) نسبت به ثبت نام در سدف اقدام نمایند. شرکت پخش، تحویل گاز مایع به مصرف‌کننده را صرفاً با احراز هویت و فعالیت آن و براساس اعلام میزان فعالیت توسط دستگاه متولی، تخصیص و در مبادی مشخص شده توسط آن شرکت تحویل می‌دهد.

تحویل گاز مایع به مصرف کنندگان بخش خانگی توسط شرکت‌های موزع و صرفاً از طریق توزیع الکترونیکی سوخت انجام می‌گیرد.

همچنین احداث جایگاه‌های عرضه گاز مایع از طریق فراخوان عمومی و با اولویت ناوگان عمومی صرفاً در محدوده یکصد کیلومتری از پالایشگاه‌های نفت (تولیدکننده گاز مایع) و با رعایت ظرفیت تولید گاز مایع هر پالایشگاه و مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز بوده و شرکت پخش، گاز مایع مورد نیاز جایگاه‌های گاز مایع را در مبادی تأمین خود به جایگاه داران دارای پروانه بهره برداری تحویل می‌دهد.

به موجب این آئین نامه، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تدوین یا در صورت نیاز به روز رسانی استانداردهای تخصصی سوخت گاز مایع از جمله تجهیزات سوخت گاز مایع و الزامات نصب و بازرسی آنها در خودرو و جایگاه‌ها و نیز تجهیزات حمل گاز مایع جهت تصویب سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید.

همچنین سازمان حفاظت محیط زیست موظف است طی مدت سه ماه از ابلاغ این آئین نامه، دستورالعمل اجرایی احراز استاندارد آلایندگی و حدود مجاز آلاینده‌ها را در خصوص خودروهای دوگانه سوز (گاز مایع / بنزین یا گاز مایع / نفت گاز) تدوین و ابلاغ نماید.

صدور مجوز بهره برداری از جایگاه‌های گاز مایع و تمدید مجوز جایگاه‌های موجود توسط شرکت پخش پس از طی مراحل مقرر در آئین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها، در خصوص ایمنی جایگاه‌ها و احراز شرایط و طی فرآیندهای مذکور در آن برای تأسیس و بهره برداری جایگاه‌های عرضه سوخت به خودروها خواهد بود و جایگاه دار مکلف به اجرای آئین نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت مصوب شورای عالی حفاظت فنی است.

از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تا پایان سال جاری، مالکان فعلی خودروهای دوگانه سوز، در صورت ثبت نام در سدف مشمول ۵۰ کیلوگرم گاز مایع در ماه می‌شوند. عرضه گاز مایع به این خودروها پس از مهلت تعیین شده، صرفاً در صورت رعایت مفاد این ماده و از طریق جایگاه‌های عرضه سوخت خواهد بود.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در استان هرمزگان

با تصویب دولت، مبلغ ۹۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله اول و یازدهم تیر ماه سال جاری در بخش‌های مرکزی و مهران شهرستان بندر لنگه و بخش مرکزی شهرستان پارسیان و با مرکزیت روستای سایه خوش واقع در استان هرمزگان اختصاص یافت.

به موجب این مصوبه، اعتبار اختصاص یافته صرف موارد زیر خواهد شد:

کمک بلاعوض جهت احداث ۱۵۶ واحد مسکونی شهری و ۱۴۵۰و احد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال

کمک بلاعوض جهت تعمیر ۱۴۲ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت مرمت راه‌های روستایی و زیرساخت‌های حیاتی (مرمت پل‌ها، راه‌ها، کانال مسیل روستا) تا سقف مبلغ یکصد میلیارد ریال

همچنین با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۳,۸۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) برای جبران خسارات یاد شده در استان هرمزگان پرداخت خواهد شد.

تسهیلات یاد شده شامل تسهیلات برای بازسازی بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، تسهیلات تعمیری بازپرداخت ۵ ساله و تسهیلات معیشتی با بازپرداخت ۷ ساله خواهد بود.

دولت همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

تعیین مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

با تصویب هیئت وزیران، شمس الدین فرزادی پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) تعیین شد.

فرزادی پور دارای مدارک تحصیلی ATPL، INSTRUMENT، CPL، PPL (خلبانی هواپیماهای تجاری و غیرنظامی)، کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی و علوم استراتژیک و کارشناسی هوا فضاست.

از جمله سوابق مدیریتی وی می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت تعمیرات هوایی پارس و شرکت هواپیمایی پویا، کارشناس فنی محصولات هوایی در استاندارد دفاعی ایران «IDS»، عضو اصلی کمیته الگوی سامانه‌ها و تجهیزات هوایی در ستاد کل نیروهای مسلح، مدیریت تجهیز و و عملیات سامانه‌های اطفا حریق و اجام عملیات اطفا هوایی در داخل و خارج از کشور و فعال سازی ورزش‌های هوایی با همکاری گروه‌های غیرنظامی در کشور اشاره کرد.

تصویب آئین نامه اجرایی مشارکت بخش غیردولتی در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

هیئت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع مشارکت بخش غیردولتی در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، آئین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را با هدف تهیه و اجرای ساز و کار روشن برای بهره گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر طرح (پروژه) های مذکور به تصویب رساند.

در آئین نامه یاد شده تلاش شده تا محورهای زیر مورد توجه و مطمح نظر قرار گیرد:

- آغاز گام نخست از برنامه طراحی و استقرار سامانه غربالگری و اولویت بندی پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی با معیارها و روش‌ها و فرآیندهای اجماعی و مورد توافق

- روشن ساختن معیارهای ارزیابی سرمایه‌گذاران و نیز معیارهای ارزیابی پیشنهادهای فنی سرمایه‌گذاران و نیز ارزیابی مالی پیشنهادها و در نهایت انتخاب کمترین ارزش پرداختی طرف عمومی

- استفاده از ظرفیت‌های قوانین و مقررات موجود و پرهیز از ایجاد بار اضافه در ساختار اداری

- تبیین روش برای شرح و تفسیر قوانین و مقررات با توجه به نو و جدید بودن روش‌ها و قواعد مشارکت عمومی و خصوصی که طبعاً نیازمند شرح و تفسیر است و ایجاد دسترسی برای عموم سرمایه گذاران در سراسر کشور (با توجه به گستردگی طرح‌های نیمه تمام در سراسر کشور و گسترش مشارکت‌های محلی و نیز کارکنان طرف عمومی «سرمایه پذیر» در سطوح مختلف اداری)

- رفع انشقاق روش مشارکت از نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

دولت اساسنامه صندوق تضمین کمیته امداد امام خمینی (ره) را به تصویب رساند

دولت با هدف رفع مشکل تأمین ضمانت تسهیلات اشتغال مددجویان متقاضی دریافت این تسهیلات، مصوب کرد صندوق تضمین کمیته امداد امام خمینی (ره) که به موجب جز (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ایجاد شده، در چهارچوب اساسنامه‌ای که به تأیید هیئت امنای این کمیته می‌رسد، اداره شود.

اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

هیئت وزیران به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان در خصوص «اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جاری» موضوع بند (ط) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر اصلاح اساسنامه یاد شده را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه مذکور، «سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو، به منظور ارتقای بهره برداری و استفاده هرچه بیشتر از منابع آب جوی از طریق فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم با استفاده از فناوری‌های نوین، تشکیل و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

همچنین از تاریخ تصویب این اساسنامه، همه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با سازمان مذکور به همراه بودجه و اعتبارات، اموال، دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی از شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مؤسسه تحقیقات آب و ستاد وزارت نیرو به این سازمان انتقال می‌یابد.

ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات، از جمله وظایف و اختیارات «سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی» خواهد بود.

رئیس سازمان یا نماینده وی با رعایت شرط امانت و وثاقت، از جمله دارندگان حق امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی هستند و چک‌ها و اسناد مزبور با امضای رئیس سازمان یا نماینده مجاز از طرف وی، ذی حساب سازمان یا مدیرکل امور مالی سازمان و مهر سازمان معتبر است. رئیس سازمان می‌تواند با حفظ مسئولیت، قسمتی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان سازمان با رعایت شرط امانت و وثاقت به موجب ابلاغ کتبی تفویض کند.

موافقت با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

با تصویب هیئت وزیران در راستای بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور بهبود عملکرد مناطق آزاد و امکان نظارت و پاسخگویی بیش از پیش، با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد.