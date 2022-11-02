مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در استان مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی خلیلی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان در استان مرکزی با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: راهپیمایی ۱۳ آبان روز جمعه از ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا، خیابان شهید رجایی، خیابان ۱۷ شهریور آغاز و تا خیابان دکتر حسابی، میدان سرداران، مصلای بیت المقدس ادامه دارد.

مسیر راهپیمایی در نقاط مختلف استان بدین شرح است:

اراک ساعت ۱۰ صبح، از میدان شهدا، خیابان شهید رجایی، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان دکتر حسابی، میدان سرداران، مصلای بیت المقدس

خمین ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه از میدان ۱۵ خرداد، مصلای امام خمینی (ره)

مامونیه ساعت ۱۱ میدان امام حسین (ع)، بلوار امام خمینی (ره)، مسجد صاحب الزمان (عج)، مصلای

زاویه ساعت ۱۱ بلوار بسیج، مصلای

پرندک ساعت ۱۱ خیابان شهدا، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان رسالت، مصلای

خشکرود ساعت ۱۱ مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، مسجد امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره)، میدان کشاورز، گلزار شهدا

رازقان ساعت ۱۱ درمانگاه، گلزار شهدا

شازند ۱۰ و سی دقیقه میدان امام خمینی (ره)، میدان نماز، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب، مصلای

مهاجران ساعت ۱۰ و سی دقیقه میدان امام خمینی (ره)، میدان، ولی عصر (عج)، مصلای ولیعصر (عج)

آستانه ساعت ۱۱ مصلی، خیابان بسیج، خیابان شهدا، امام زاده، مصلای

شهباز ساعت ۱۰ صبح محله بازنه: میدان امام علی (ع)، حسینیه شهدا / محله هفته: مسجد جامع، میدان قمر بنی هاشم (ع)

توره ساعت ۱۱ صبح بانک صادرات، گلزار شهدا، مصلای

هندودر ساعت ۱۱ مصلی، خیابان ولیعصر (عج)، بلوار شهدا، خیابان امام حسین (ع)، مصلای

آشتیان ۱۰ و سی میدان آزادی، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان استقلال، بلوار امام خمینی (ره)، مصلای آیت الله دانش

کمیجان ساعت ۱۱ میدان معلم، خیابان امام خمینی (ره)، چهار راه مهدیه، خیابان انقلاب، مسجد صاحب الزمان (عج)

میلاجرد ساعت ۱۱ میدان امام خمینی (ره) (میدان پست)، خیابان شهدا، خیابان آیت الله محمودی شمالی، خیابان شهریار، خیابان مهدیه، مهدیه میلاجرد

ساوه ساعت ۱۰ صبح خیابان شریعتی، میدان معلم (غدیر)، میدان فلسطین، مصلای امام علی (ع)

غرق آباد ساعت ۱۱ میدان بسیج، خیابان امام (ره)، مسجد جامع

نوبران ساعت ۱۱ بخشداری، مسجد، ولی عصر (عج)

آوه ساعت ۱۱ یادمان شهید گمنام، مسجد جامع

خنداب ۱۰ و سی از مقابل مجتمع اداری، میدان طبیعت، خیابان آیت الله غفاری، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب، امامزاده محمد مسعود (ع)، مصلای

جاورسیان ساعت ۱۰ و سی دقیقه، بخشداری، میدان الغدیر، میدان امام حسین (ع)، مصلای

فرمهین ساعت ۱۰ و سی دقیقه تجمع مقابل مسجد جامع

خنجین ساعت ۱۱ تجمع مقابل مسجد جامع

دلیجان ساعت ۱۰ میدان بسیج، بلوار شهیدان کاظم زاده، شهرک امام رضا (ع)، مصلای

نراق ساعت ۱۱ گلزار شهدا، مسجد جامع

تفرش ۱۱ میدان کاریابی، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان آزادی، بلوار شهید قدوسی، مصلای ولایت

داوودآباد ساعت ۱۰ و سی دقیقه پارک شهید گمنام، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهید بهشتی، مصلای