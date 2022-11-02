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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

با حکم وزیر صمت؛

پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران شد

پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس قانون بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف - بررسی و تصویب آئین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.

ب - سیاست‌گزاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.

ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.

د - انحلال اتاق‌ها طبق ماده ۱۰.

ه - تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق‌هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.

تبصره ۱ - شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب شورای عالی نظارت
می‌رسد.

تبصره ۲ - موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهدرسید.

کد مطلب 5622989
سمیه رسولی

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