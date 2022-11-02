به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته ملی نوجوان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری شبکه امید و سایر نهادهای فعال در حوزه نوجوانان جشنواره «ایران آینده» را از ۱۱ تا ۲۰ آبان هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در باغ کتاب تهران برگزار می‌کند.

در این جشنواره برنامه‌های متنوعی در راستای علایق نوجوانان اجرا می‌شود و گروه سنی ۹ تا ۱۸ سال، مخاطبان اصلی جشنواره هستند. البته برنامه‌های جشنواره به گونه‌ای پیش‌بینی شده که برای کودکان هم قابل استفاده باشد و به طور کلی فضایی شاد و مفرح برای خانواده‌ها فراهم شده است.

جشنواره «ایران آینده» از چهار بخش اصلی بازی‌ها، غرفه‌ها، استیج و نمایش فیلم تشکیل شده است. بخش بازی‌ها شامل دو قسمت است؛ قسمت اول به بازی‌های حرکتی مانند چالش‌های فوتبالی، لیزرتگ، اسکیت، زیپ‌لاین، بادبادک‌بازی، تیراندازی و… اختصاص دارد و قسمت دوم شامل بازی‌های رومیزی، لیگ فیفا و بازی‌های کنسولی خواهد بود.

همه بازی‌ها به صورت مسابقه برگزار می‌شود و برندگان در هر روز جوایزی دریافت می‌کنند. در روز پایانی از همه برندگان دعوت می‌شود و با برگزاری مسابقه بین آنها، جایزه ویژه‌ای به قهرمان قهرمانان تعلق می‌گیرد. نوجوانانی که در جشنواره حضور دارند، ابتدا با ارائه مشخصات فردی خود کارت دریافت می‌کنند و با شرکت در بازی‌های مختلف و جمع‌آوری امتیاز، می‌توانند از کارت هدیه خرید از باغ کتاب بهره‌مند شوند.

دومین بخش جشنواره «آینده ایران» غرفه‌های متنوع است که به سه نوع غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی و کالاهای مرتبط با نوجوانان، غرفه‌های تجربه با فعالیت‌هایی مانند سفالگری، خراطی، قالیبافی و… و غرفه‌های عرضه خوراکی و نوشیدنی تقسیم می‌شود. در بخش استیج جشنواره، دو استیج داخلی و بیرونی در نظر گرفته شده که هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ برنامه‌های متنوعی در آن برگزار می‌شود و بخش‌هایی از این برنامه‌ها به صورت زنده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی مانند امید، نهال، شبکه دو سیما و… پخش خواهد شد. نمایش‌های کودک و نوجوان، اجرای گروه‌های موسیقی و خوانندگان مستعد نوجوان و استندآپ‌کمدی تعدادی از برنامه‌های استیج است.

چهارمین بخش اصلی جشنواره «ایران آینده» در سالن‌های نمایش میزبان نوجوانان است و اکران فیلم‌های سینمایی و انیمیشن با دوبله زنده، اجرای نمایش و برپایی جلسات نقد و بررسی برخی فیلم‌های به نمایش در آمده مهم‌ترین فعالیت‌های این بخش است. این جشنواره بخش‌های جنبی نیز دارد که یکی از آنها «تِد» نوجوان با محوریت تجربه‌نگاری نوجوانان موفق حوزه‌های مختلف و «تِد» افراد بزرگسالی است که نوجوانی جالب و آموزنده‌ای داشته‌اند.

ضمن اینکه نشست‌های تخصصی با حضور نخبگان هر حوزه پیش‌بینی شده که آسیب‌شناسی گیم‌استریم و بازی‌های رایانه‌ای، بررسی دلایل حضور نوجوانان در اغتشاشات اخیر، آسیب‌شناسی موسیقی کره‌ای با محوریت گروه بی‌تی‌اس، آسیب‌شناسی کنکور و عدالت آموزشی و آسیب‌شناسی انیمه‌های ژاپنی و اوتاکوانیمه‌ها موضوعات این نشست‌ها خواهد بود.

گالری دل‌نوشته‌ها و نقاشی‌های مردمی با محوریت آرتین کودک بازمانده حادثه تروریستی شیراز و گالری تولیدات مرتبط با شهدای شاهچراغ از دیگر بخش‌های جنبی جشنواره است. ضمن اینکه باغ کتاب تهران تخفیف‌های ویژه‌ای برای استفاده بازدیدکنندگان از خدمات این مجموعه در نظر گرفته که میزان این تخفیف‌ها کم‌سابقه بوده است.

امکان استفاده از همه بخش‌های جشنواره از ساعت ۱۵ تا ۲۲ فراهم است و علاوه بر آن، از ساعت ۹ تا ۱۵ امکان بازدید گروهی در نظر گرفته شده که مدارس با هماهنگی با فرهنگ‌سراها می‌توانند به صورت گروهی در جشنواره «ایران آینده» در باغ کتاب تهران حاضر شوند.

جشنواره «ایران آینده» در باغ کتاب تهران و گذرهای منتهی به این مجموعه در منطقه فرهنگی گردشگری عباس‌آباد برگزار می‌شود و برخی سالن‌های کوشک هنر و خانه شعر و ادبیات نیز در اختیار جشنواره است.