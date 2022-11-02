به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، سعید شمسایی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ تصفیه خانه فاضلاب در استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد اعلام کرد: هم اکنون چهار هزار لیتر در ثانیه از پساب تولید شده در استان، در اختیار صنعت و کشاورزی قرار می‌گیرد.

وی افزود: طی قرار دادهای منعقد شده با واحدهای صنعتی، ۲ هزار لیتر در ثانیه پساب در اختیار صنعتگران و ۲ هزار لیتر در ثانیه برای آبیاری فضای سبز و استفاده در کشاورزی غیر مثمر تخصیص داده شده است.

مدیر دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی فاضلاب آبفای استان اصفهان، استفاده بهینه از منابع آب موجود و توجه بیشتر به منابع جایگزین آب را امری ضروری خواند و خاطر نشان کرد: بازیابی و استفاده مجدد از آب خاکستری یکی از راهکارهای مناسب و پایدار در جهت کاهش میزان مصرف آب شرب در منازل، صنایع، ساختمان‌های تجاری و اداری و نیز آبیاری فضای سبز و تغذیه آبخوان‌ها است.

شمسایی احیای رودخانه زاینده رود را یکی از مزیت‌های استفاده از بازچرخانی آب دانست و اظهار داشت: با استفاده از پساب در صنعت می‌توان به احیای زاینده رود امیدوارتر بود زیرا هر چقدر بهره برداری از رودخانه زاینده رود برای مصارف صنعتی کمتر شود احتمال احیای بستر رودخانه بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به وقوع مستمر پدیده خشکسالی در دهه اخیر در کشور تصریح کرد: محدودیت شدید منابع آبی یکی از تبعات ناشی از پدیده خشکسالی است که بهره برداران از منابع آبی را با چالش‌های متعددی مواجه نموده و بر این اساس باز چرخانی آب و استفاده از پساب یکی از راه کارهای برون رفت از این چالش و دسترسی به آب پایدار است.