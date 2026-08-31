تدوین سناریوهای عملیاتی برای رفع بحران آب در منطقه عین دو اهواز

سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره نشست تخصصی رفع موانع آبرسانی منطقه عین دو اهواز که با حضور مدیرکل آب و فاضلاب خوزستان، مدیر آبفای اهواز و جمعی از کارشناسان ارشد حوزه فنی برگزار شد، اظهار کرد: منطقه عین دو از نقاط کلیدی و پرجمعیت غرب اهواز است که ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی آن به دلیل توسعه شهری سال‌های اخیر، نیازمند بازطراحی و مهندسی مجدد خطوط انتقال بود. در همین راستا، در نشست اخیر چالش‌های هدایت جریان و تثبیت دبی آب شرب این منطقه با حضور متولیان امر بررسی شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به منظور رفع افت فشار و تضمین پایداری شبکه توزیع، دو سناریوی موازی مورد مطالعه و پیشنهاد شد؛ هماهنگی با سازمان آب و برق خوزستان برای احداث خط اتصال از تأسیسات آبرسانی چمران با هدف تقویت دبی ورودی به عنوان طرح اول ارائه شد.

وی افزود: همچنین احداث خط لوله مستقیم از تصفیه خانه شماره دو کیان آباد به عنوان طرح دوم مطرح شد که در قالب آن آبرسانی عین دو از منطقه کوی سیاحی شده و نتیجه مستقیم آن، پایداری فشار در شبکه توزیع منطقه خواهد بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتقای ظرفیت ذخیره‌سازی و پدافند غیرعامل در شبکه آب این محدوده، گفت: در بخش دیگری از این تصمیم‌گیری ها، مقرر شد روند احداث و تجهیز مخزن با ظرفیت دو هزار مترمکعب که در مجاورت جاده اصلی عین دو جانمایی شده، شتاب گیرد چرا که با وارد مدار شدن این مخزن ها، نوسانات شبکه توزیع آب حل خواهد شد.

موسوی زاده ادامه داد: مدیر عامل آبفای خوزستان نیز متعهد شدند یک روز پس از جلسه، ارزیابی نهایی این طرح را نهایی کند تا با انتخاب بهینه ترین مسیر، عملیات اجرایی این پروژه عمرانی بدون فوت وقت آغاز و دغدغه دیرینه شهروندان عین دو برطرف و مشکل آب حل شود.