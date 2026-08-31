۴۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادیپایان صبح دوشنبه درنشست با اصحاب رسانه، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار داشت: شعار اصلی کمیته امداد، توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش است و این مهم در سه حوزه فرهنگی، اشتغال و مسکن دنبال میشود.
وی با بیان اینکه ۲۹ هزار خانوار در قالب ۷۰ هزار نفر از خدمات این نهاد بهرهمند میشوند، تصریح کرد: در ۳۶ ماه گذشته، با تکیه بر مشارکتهای مردمی و همکاری خیرین و مسئولان استانی، خدمات قابل توجهی در سطح استان ارائه شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه در بحث اشتغال، اولویت با آموزش و سپس پرداخت تسهیلات بوده، خاطرنشان کرد: در یکی دو سال اخیر، توجه ویژهای به انرژیهای پاک به ویژه انرژی خورشیدی شده و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید ابلاغ شده است.
مرادیپایانی با بیان اینکه پارسال ۲۶۰۰ خانوار از طرح انرژی خورشیدی بهرهمند شدند، افزود: برنامهریزی برای استفاده ۲۳۰۰ خانوار از تسهیلات جدید انجام شده است و خوشبختانه در جذب اعتبارات خشکسالی، استان ایلام رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه در ۱۸ ماه گذشته، ۳۳۵۴ فعالیت عمرانی در حوزه مسکن مددجویان انجام شده است، گفت: نزدیک به هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها ساخته شده و ۵۳۲ مورد از این پروژهها در هفته دولت افتتاح شده است.
مدیرکل کمیته امداد ایلام با بیان اینکه ۸۶۴ مورد جهیزیه با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان به نوعروسان تحت پوشش اهدا شده، تصریح کرد: در پنج ماهه اول سال جاری، ۱۸۷ میلیارد تومان مستمری به مددجویان پرداخت شده است.
مرادیپایانی با اشاره به اینکه سرانه ماهانه مستمری برای خانوارهای یک نفره ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، افزود: این مبلغ برای خانوارهای دو نفره ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار، سه نفره ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار و چهار نفره ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
وی با بیان اینکه هزینههای درمانی مددجویان نیز به مبلغ ۴۱ میلیارد تومان پرداخت شده، خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگی نیز نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد ایلام با اشاره به اینکه بیش از ۳۵ هزار حامی در طرح اکرام ایتام و محسنین با این نهاد همکاری دارند، گفت: در ایام اربعین امسال، ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر برای حمایت از ایتام ثبتنام کردهاند.
مرادیپایانی در پایان با تأکید بر اینکه در پرداخت وامهای اشتغال، هیچ انحرافی رخ نداده، گفت: در بحث زکات نیز استان ایلام در چهار ماهه اول سال، رتبه دوم کشور را از نظر مشارکت مردمی نسبت به جمعیت کسب کرده است.
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