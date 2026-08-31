به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ خدایی درادامه گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی و مواجهه با ادله پلیس به ۴ فقره سرقت اعتراف گردیده و اموال مسروقه به ارزش ۱ میلیارد ریال کشف گردید که در این راستا تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.