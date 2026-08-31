جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۲ شهید به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده و در این مدت ۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه تأکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۲۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۳۸۵ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۱۵ شهید از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۴۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۹۶ نفر رسیده است.