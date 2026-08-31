قیمت گاز اروپا به بالاترین حد از ژانویه ۲۰۲۳ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، قیمت گاز طبیعی اروپا روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۳ رسید زیرا تنشهای جدید در خاورمیانه نگرانیهایی را در مورد اختلالات بیشتر در صادرات گاز طبیعی مایع از خلیج فارس ایجاد کرده است.
قرارداد گاز TTF هلند برای ماه آینده در ساعت ۱۱:۳۴ صبح به وقت محلی (۰۸:۳۴ به وقت گرینویچ) با قیمت ۶۹.۹۰ یورو معامله شد که ۴.۴ درصد نسبت به قیمت بسته شده جمعه که ۶۶.۹۷ یورو بود، افزایش یافته است.
طبق دادههای «زیرساخت گاز اروپا»، ۶۴.۷ درصد از مخازن گاز اتحادیه اروپا پر شده است که این امر باعث میشود موجودی انبارها برای این زمان از سال پایینتر از سطوح تاریخی باشد و نگرانیهایی را در مورد تلاشها برای پر کردن مجدد مخازن پیش از فصل گرمایش زمستانی ایجاد کند.
در حالی که پیشبینی میشود پیشبینیهای آب و هوایی ملایمتر برای اوایل سپتامبر، تقاضای کوتاهمدت را محدود کند، سطح پایین ذخیرهسازی و عدم اطمینان در مورد عرضه گاز طبیعی مایع از خلیج فارس، فشار رو به بالایی بر قیمتها وارد میکند.
تنشهای ژئوپلیتیکی اخیر نیز نگرانیهای مربوط به عرضه را افزایش داده است.
رقابت با آسیا میتواند تشدید شود
اختلالات مرتبط با درگیری، نگرانیهایی را در مورد صادرات گاز طبیعی مایع از تولیدکنندگان بزرگ خلیج فارس به ویژه قطر ایجاد کرده و بازار جهانی گاز طبیعی مایع را محدودتر کرده است.
اختلال طولانی مدت در صادرات گاز طبیعی مایع خلیج فارس میتواند خریداران اروپایی را مجبور کند تا با خریداران آسیایی برای محمولههای موجود رقابت شدیدتری داشته باشند و به طور بالقوه فشار رو به بالایی بر قیمتهای گاز اروپا وارد شود.
تحلیلگران میگویند ترکیبی از خطرات ژئوپلیتیکی، سطح پایین ذخیرهسازی در اروپا و محدودیت عرضه جهانی گاز طبیعی مایع میتواند بازار را در دوره پیش رو بیثبات نگه دارد.
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