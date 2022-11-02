گل محمدی در انتظار منفی شدن تست

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با پایان هفته یازدهم به استراحت طولانی مدت رفت تا اردوی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی قطر برگزار شود.

لیگ برتر ایران در حالی استراحت پاییزی را پشت سر می‌گذارد که پرسپولیس با ۲۴ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است تا مدعی اصلی کسب قهرمانی لقب بگیرد. آخرین برد پرسپولیس مقابل مس کرمان نیز در حالی رقم خورد که یحیی گل محمدی به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا روی نیمکت این تیم حضور نداشت.

سرمربی پرسپولیس که قصد داشت چند روزی را برای استراحت به مسافرت همراه با خانواده اش برود دوباره با پاسخ مثبت تست کرونای خود روبرو شده است تا استراحت در منزل شخصی اش ادامه داشته باشد.

گل محمدی در طول این مدت تنها به صورت تلفنی با دستاران خود صحبت کرده است و چند بار هم با رضا درویش مدیرعامل باشگاه تلفنی صحبت کرده است تا در جریان آخرین امور مربوط به تیم قرار بگیرد.

گل محمدی در صورتیکه پاسخ تست کرونایش منفی شود چند روزی را به سفر خواهد رفت تا همچون سایر اعضای این تیم برای شروع دوباره تمرینات آمادگی روحی پیدا کند.