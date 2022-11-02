به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ سال پس از آنکه مسئولان فوتبال ایران تصمیم به برگزاری دیدار «سوپرجام» بین تیم قهرمان لیگ برتر و تیم قهرمان جام حذفی گرفتند، استقلال به عنوان یکی از پرافتخارترین تیم‌های لیگ برتر و جام حذفی در آستانه گرفتن نخستین جام قهرمانی این مسابقه است.

تیمی که یک بار دیگر فرصت بردن این جام را داشت تا در مصاف به رقیب سنتی خود دیدار سوپرجام را برگزار کند اما از آنجایی که آبی پوشان در اردوی آماده سازی ترکیه بودند و در زمان اعلام شده برای سوپرجام در ایران حضور نداشتند، در نهایت بازنده اعلام شدند و جام به پرسپولیس رسید تا سرخپوشان پرافتخارترین تیم سوپرجام فوتبال ایران لقب بگیرند.

نخستین دیدار سوپرجام فوتبال ایران شهرویور سال ۱۳۸۴ بین تیم‌های صباباتری و فولاد خوزستان برگزار شد و صبایی‌ها با پیروزی بر رقیب جنوبی خود عنوان اولین قهرمان را به خود اختصاص دادند.

تیم فوتبال صباباتری (که دیگر وجود ندارد) اولین قهرمان سوپرجام فوتبال ایران

بعد از این بازی بیش از یک دهه دیدار سوپرجام برگزار نشد و سال ۱۳۹۵ دومین بازی این رویداد نوپا بین تیم‌های ذوب آهن و استقلال خوزستان برگزار شد که تیم اصفهانی با برتری برابر رقیب جنوبی خود عنوان قهرمانی را به نصف جهان اختصاص داد.

تیم فوتبال ذوب آهن قهرمان دومین سوپرجام فوتبال ایران

بعد از آن پرسپولیس در سال ۱۳۹۶ با غلبه بر نفت تهران، ۱۳۹۷ با برنده شدن انضباطی ۳ بر صفر برابر استقلال، ۱۳۹۸ به دلیل قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی و سال ۱۳۹۹ با پیروزی برابر تراکتور عنوان قهرمانی را برای چهار دوره متوالی به خود اختصاص داد تا در نهایت در سال ۱۴۰۰ فولادی‌ها با پیروزی یک بر صفر برابر پرسپولیس نوار قهرمانی سرخپوشان را پاره کنند.

پرسپولیس با چهار قهرمانی پرافتخارترین تیم سوپر جام است

در هشتمین دیدار سوپرجام فوتبال ایران این بار استقلال و نساجی در ورزشگاه باهنر کرمان به مصاف هم خواهند رفت تا به نخستین قهرمانی خود در این رویداد فوتبالی دست پیدا کنند.

نساجی مازندران که این فصل با هدایت حمید مطهری شرایط خوبی پیدا کرده است برای نخستین بار است که به سوپرجام فوتبال ایران رسیده و هر چند استقلال هم اولین بار است که در سوپرجام به میدان می‌رود اما یک بار به این مسابقه رسید اما برابر پرسپولیس به میدان نرفت و با حکم انضباطی سه بر صفر بازنده شد.

نساجی یا استقلال برای نخستین بار جام قهرمانی سوپرجام را بالای سر خواهند برد

حالا شاگردان ریکاردو ساپینتو آماده اند تا با پیروزی برابر نساجی نخستین جام قهرمانی را به تهران بیاروند. جامی که سرمربی پرتغالی در ابتدای حضورش در این تیم قول داد به سه تا چهار تای آن دست پیدا کند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و نساجی در هشتمین سوپرجام فوتبال ایران ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۱ آبان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.