جلسه مدیرعامل پرسپولیس با شهرداری تهران برای یک انتقال مهم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رضا درویش روز گذشته برای پیگیری موضوع انتقال مالکیت ورزشگاه شهید کاظمی به باشگاه پرسپولیس با مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، دیدار و گفت‌وگو داشت.

سوده نجفی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران و مسئولان حقوقی شورای شهر از جمله چهره‌های حاضر در این جلسه بودند.

در این نشست عنوان شد شورای شهر و شهرداری در این ارتباط نامه‌نگاری‌هایی را انجام داده‌اند و مقرر شده است در ادامه پیگیری‌ها، جلسه‌ای با مسئولان و مقام‌های وزارت ورزش و جوانان برگزار شود.