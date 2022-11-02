  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

جلسه مدیرعامل پرسپولیس با شهرداری تهران برای یک انتقال مهم

جلسه مدیرعامل پرسپولیس با شهرداری تهران برای یک انتقال مهم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نشستی را با مسئولان شهرداری تهران در خصوص مالکیت ورزشگاه اختصاصی سرخپوشان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رضا درویش روز گذشته برای پیگیری موضوع انتقال مالکیت ورزشگاه شهید کاظمی به باشگاه پرسپولیس با مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، دیدار و گفت‌وگو داشت.

سوده نجفی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران و مسئولان حقوقی شورای شهر از جمله چهره‌های حاضر در این جلسه بودند.

در این نشست عنوان شد شورای شهر و شهرداری در این ارتباط نامه‌نگاری‌هایی را انجام داده‌اند و مقرر شده است در ادامه پیگیری‌ها، جلسه‌ای با مسئولان و مقام‌های وزارت ورزش و جوانان برگزار شود.

کد مطلب 5623045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها