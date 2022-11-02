مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای مختلف گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر و ساعت راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرهای مختلف گلستان از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اعلام شد.

زمان و مسیر راهپیمایی در شهرهای مختلف به این شرح است:

گرگان- از میدان شهرداری- خیابان شهدا- چهارراه شهدا- مصلی وحدت گرگان- ساعت ۱۰

علی آبادکتول- از مسجد محمدیه به سمت مصلی- ساعت ۱۰:۳۰

گنبدکاووس- مسجد قائمیه به سمت فلکه مرکزی- خیابان سرابی مصلی- ساعت ۱۰

کلاله- از مسجد جامع به سمت میدان احمدیه میدان حضرت امام خمینی (ره) - ساعت ۹:۳۰

بندرگز- از مسجد محمدیه به سمت مسجد جامع - ساعت ۱۰

مراوه تپه- از مسجد امام علی (ع) تا مصلی- ساعت ۱۰

بندرترکمن- از میدان مختوم قلی به سمت چهارراه شهید کاسب- ساعت ۱۰

آزادشهر- از مقابل سپاه تا مصلی- ساعت ۱۰

آق قلا- از میدان وحدت (مختومقلی) به سمت چهارراه پمپ بنزین میدان قدس- ساعت ۱۰

گالیکش- از ابتدای خیابان گلزار شهدا تا مصلی- ساعت ۱۰

گمیش تپه- از میدان امام خمینی (ره) تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰

کردکوی- از میدان انقلاب تا مصلی - ساعت ۱۰

مینودشت- از میدان مرکزی تا مصلی- ساعت ۱۰

اینچه برون- از بخشدری به سمت مصلی - ساعت ۱۰

کرند- از چهارراه عرفانیه به سمت میدان مرکزی- ساعت ۱۰

داشلی برون- از مسجد رحمانیه به سمت مصلی - ساعت ۱۰

رامیان- از مسجد جعفری تا مصلی- ساعت ۱۰

دلند- از حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰

نوکنده- از شهرداری نوکنده تا مسجد جامع- ساعت ۱۱

دوز ین- از مدرسه برکت (بخشداری) تا مسجد پنج تن آل عبا- ساعت ۱۰

قنقاق- محل تجمع روبروی مسجد امام حسین (ع) - ساعت ۱۰

سرخنکلاته- از روبروی مرکز بهداشت تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰

سیمین شهر- از سه بخشداری تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰

انبارالوم- از میدان امام خمینی (ره) (بخشداری) تا گلزار شهدای گمنام- ساعت ۱۰

فاضل آباد- از گلزار شهدای گمنام تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰

مزرعه- از پایگاه بسیج تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰