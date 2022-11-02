مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای مختلف گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر و ساعت راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرهای مختلف گلستان از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اعلام شد.
زمان و مسیر راهپیمایی در شهرهای مختلف به این شرح است:
گرگان- از میدان شهرداری- خیابان شهدا- چهارراه شهدا- مصلی وحدت گرگان- ساعت ۱۰
علی آبادکتول- از مسجد محمدیه به سمت مصلی- ساعت ۱۰:۳۰
گنبدکاووس- مسجد قائمیه به سمت فلکه مرکزی- خیابان سرابی مصلی- ساعت ۱۰
کلاله- از مسجد جامع به سمت میدان احمدیه میدان حضرت امام خمینی (ره) - ساعت ۹:۳۰
بندرگز- از مسجد محمدیه به سمت مسجد جامع - ساعت ۱۰
مراوه تپه- از مسجد امام علی (ع) تا مصلی- ساعت ۱۰
بندرترکمن- از میدان مختوم قلی به سمت چهارراه شهید کاسب- ساعت ۱۰
آزادشهر- از مقابل سپاه تا مصلی- ساعت ۱۰
آق قلا- از میدان وحدت (مختومقلی) به سمت چهارراه پمپ بنزین میدان قدس- ساعت ۱۰
گالیکش- از ابتدای خیابان گلزار شهدا تا مصلی- ساعت ۱۰
گمیش تپه- از میدان امام خمینی (ره) تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰
کردکوی- از میدان انقلاب تا مصلی - ساعت ۱۰
مینودشت- از میدان مرکزی تا مصلی- ساعت ۱۰
اینچه برون- از بخشدری به سمت مصلی - ساعت ۱۰
کرند- از چهارراه عرفانیه به سمت میدان مرکزی- ساعت ۱۰
داشلی برون- از مسجد رحمانیه به سمت مصلی - ساعت ۱۰
رامیان- از مسجد جعفری تا مصلی- ساعت ۱۰
دلند- از حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰
نوکنده- از شهرداری نوکنده تا مسجد جامع- ساعت ۱۱
دوز ین- از مدرسه برکت (بخشداری) تا مسجد پنج تن آل عبا- ساعت ۱۰
قنقاق- محل تجمع روبروی مسجد امام حسین (ع) - ساعت ۱۰
سرخنکلاته- از روبروی مرکز بهداشت تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰
سیمین شهر- از سه بخشداری تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰
انبارالوم- از میدان امام خمینی (ره) (بخشداری) تا گلزار شهدای گمنام- ساعت ۱۰
فاضل آباد- از گلزار شهدای گمنام تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰
مزرعه- از پایگاه بسیج تا مصلی- ساعت ۱۰:۳۰
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