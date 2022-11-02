به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در نشست دیدار با وزیر آموزش و پرورش که با حضور جمعی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت جوانان و کودکان گفت: اغتشاشات اخیر نشان داد که نقش آموزش و پرورش چقدر مهم است و رها شدن این وزارتخانه در سال‌های گذشته و اداره آن با اسلوب غیرانقلابی چه آثار بدی داشته است و رویدادهایی که امروز در کف خیابان می‌بینیم همه نتیجه این رخدادهاست.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: با روی کار آمدن مدیران انقلابی در این وزارتخانه امیدها برای اداره بهتر افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت نهاد شورا بیان کرد: ما یک ظرفیت بی بدیل در کشور به نام شوراها داریم. شوراهای کشور یک ظرفیت کاملاً انحصاری در اختیار نظام است.

سروری ادامه داد: این شبکه دارای ۱۲۶ هزار نفر نیروی انسانی معتمد مردم است و با رأی مردم سر کار آمده‌اند و یک ظرفیت بزرگی است که می‌تواند مورد استفاده نظام باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن ابراز تأسف از استفاده حداقلی از شوراها گفت: شورا یک شبکه فراگیر در سراسر کشور است و در سطح تمام شهرها و روستاها گسترده شده است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش هم یک وزارتخانه فراگیر است، پیشنهاد داد: همکاری شوراها و وزارت آموزش و پرورش می‌تواند منشأ خیر و برکت باشد.

سروری خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در سطح شهرها یک سری امکانات انحصاری و ویژه دارد که اتفاقاً مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش است. ظرفیت‌های ورزشی، اردوگاهی و آموزشی از جمله این امکانات است که می‌تواند در اختیار این وزارت خانه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین وزارت آموزش و پرورش هم ظرفیت‌هایی دارد که در ساعات تعطیل می‌تواند در اختیار شهرداری قرار گیرد. از این رو می‌توانیم با امضای تفاهمنامه‌ای از ظرفیت‌های موجود کشور استفاده مفید کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها به عنوان عالی‌ترین نهاد شورایی می‌تواند واسطه این تفاهم‌نامه باشد، اظهار کرد: ما امسال توانسته‌‎ایم با همکاری وزارت کشور مصوبه بسیار خوبی از مجلس بگیریم. به این معنی که برای آموزش شوراها بودجه در نظر گرفته شده است.

سروری در پایان بیان کرد: با اینکه شورا یک ظرفیت بزرگ در کشور است اما این ظرفیت بزرگ بدون آزمایش روی صندلی مدیریت شهری می‌نشیند که بعضاً اشکالاتی به وجود می‌آید. بنابراین با تلاش یک ساله ما توانسته‌ایم زمینه آموزش سراسری شوراها را فراهم کنیم و از ظرفیت وزارت آموزش و پرورش در بحث آموزش استفاده کنیم.