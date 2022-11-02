به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمود محمودی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین زنگ مقاومت و استکبار ستیزی در مدرسه شهید عاشوری محله گوده کنگان گفت: یکی از راهکارهای تحقق استکبار ستیزی در جامعه بیان جنایات استکبار جهانی در طول تاریخ بویژه قرون اخیر است.

وی بیان کرد: مردم انقلابی دنیا، استکبار ستیزی را از اندیشه امامین انقلاب آموخته‌اند و امروز ایران نماد استکبار ستیزی در دنیاست.

امام جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و دیگر شهدای دانش آموز گفت: شهدای دانش آموز و دانشجو به جای قلم تفنگ به دست گرفتند و با جهاد در راه خدا و ایستادن در برابر دشمن به ما درس زندگی و آزادگی آموختند.

محمودی عنوان داشت: شهید فهمیده و شهدای دانش آموز مانند شهید صافی از استان بوشهر ثابت کردند می‌توان با سن کم قهرمان ملی شد.

وی در پایان با تبیین تلاش دشمن برای به انحراف کشاندن نوجوانان و جوانان و ایجاد شکاف بین آنان و انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی و ملی بیان کرد: دانش آموزان و دانشجویان و دیگر اقشار مردم با حضور پرشکوه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ضمن اعلام استکبار ستیزی به دشمن ثابت خواهند کرد پای انقلاب و ارزش‌ها و خون شهیدان ایستاده و با فرهنگ ایثار و شهادت هرگز فاصله نخواهند گرفت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان نیز گفت: ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی ملت بزرگ ایران است.

احمد بحرینی پور افزود: قرائت قرآن – صلوات خاصه امام رئوف - دکلمه – سرود دسته جمعی و.... از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این مراسم بود.

این آئین به همت مدیریت آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و مجموعه مدرسه شهید عاشوری محله گوده در این مرکز آموزشی برگزار شد.