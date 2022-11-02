حرکت تخت گاز «هراز» در صدر بدون شکست/ پیکان جای سیرجان را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه یازدهم آبان) با هفت دیدار در شهرهای گرگان، اردکان، تهران، سیرجان، رشت، مریوان و مشهد پیگیری شد.

تیم‌های پاس گرگان، لبنیات هراز آمل، هورسان رامسر، نیان الکترونیک خراسان، پیکان تهران، راه‌یاب ملل مریوان و گیتی پسند اصفهان در این دیدارها موفق به شکست حریفان خود شدند تا نمایندگان اصفهان و آمل در بازی‌های خارج از خانه فاتح میدان باشند و پنج مسابقه نیز با برد میزبان همراه باشد.

در پایان هفته هفتم تیم لبنیات هراز آمل با هفت برد و بدون شکست در صدر جدول باقی ماند اما تیم فولاد سیرجان ایرانیان که مغلوب نماینده آمل شد، جای خود را در رتبه دوم جدول به پیکان تهران داد.

نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

* پاس گرگان ۳ – شهرداری گنبد صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۳)

* پیکان تهران ۳ – شهرداری ارومیه یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

* ایفاسرام اردکان ۲ – گیتی پسند اصفهان ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۰ بر ۱۵)

* فولاد سیرجان ایرانیان صفر – لبنیات هزار آمل ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

* هورسان رامسر ۳ – مس رفسنجان صفر (۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹)

* راه‌یاب ملل مریوان ۳ – شهداب یزد یک (۱۹ بر ۲۵، ۳۰ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۰)

* نیان الکترونیک خراسان ۳ – سایپا تهران صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰)

جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته هفتم مرحله گروهی بدین شکل است:

لبنیات هراز آمل هفت برد و ۲۰ امتیاز

پیکان تهران پنج برد و ۱۶ امتیاز

فولاد سیرجان ایرانیان پنج برد و ۱۵ امتیاز

هورسان رامسر پنج برد و ۱۵ امتیاز

پاس گرگان چهار برد و ۱۱ امتیاز

شهداب یزد چهار برد و ۱۱ امتیاز

راه‌یاب ملل مریوان چهار برد و ۱۰ امتیاز

نیان الکترونیک خراسان سه برد و ۱۰ امتیاز

گیتی‌پسند اصفهان سه برد و ۹ امتیاز

شهرداری گنبد دو برد و هفت امتیاز

ایفاسرام اردکان دو برد و شش امتیاز

سایپا تهران یک برد و پنج امتیاز

مس رفسنجان یک برد و چهار امتیاز

شهرداری ارومیه یک برد و دو امتیاز