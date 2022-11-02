به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دیدار سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه بین تیم های استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد که طی آن استقلال با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و برای نخستین بار قهرمان سوپرجام شد. ارسلان مطهری(۵۱) برای استقلال گل زد.

علی فتح الله زاده بعد از این قهرمانی گفت: بعد از بازی به رختکن رفتم و به اعضای تیم گفتم که هرچقدر در گذشته برای پیروزی‌های‌شان پاداش می‌گرفتند من سه برابر آن را پاداش می‌دهم.

وی با تبریک به بازیکنان در مورد آینده این تیم گفت: ان‌شاءالله سرمربی تیم ما به تعطیلات برود، استراحت کند و برگردد و آماده شود. ما دو جام دیگر داریم که هنوز باقی مانده است و امیدوارم بتوانیم حداقل یکی از آن جام‌ها را هم بگیریم.