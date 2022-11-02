  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۵۵

پس از قهرمانی استقلال؛

فتح‌الله‌زاده: دو جام دیگر باقی مانده/ ساپینتو برود استراحت کند!

فتح‌الله‌زاده: دو جام دیگر باقی مانده/ ساپینتو برود استراحت کند!

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد که دو جام دیگر باقی مانده و آبی پوشان باید برای رسیدن به آنها تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دیدار سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه بین تیم های استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد که طی آن استقلال با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و برای نخستین بار قهرمان سوپرجام شد. ارسلان مطهری(۵۱) برای استقلال گل زد.

علی فتح الله زاده بعد از این قهرمانی گفت: بعد از بازی به رختکن رفتم و به اعضای تیم گفتم که هرچقدر در گذشته برای پیروزی‌های‌شان پاداش می‌گرفتند من سه برابر آن را پاداش می‌دهم.

وی با تبریک به بازیکنان در مورد آینده این تیم گفت: ان‌شاءالله سرمربی تیم ما به تعطیلات برود، استراحت کند و برگردد و آماده شود. ما دو جام دیگر داریم که هنوز باقی مانده است و امیدوارم بتوانیم حداقل یکی از آن جام‌ها را هم بگیریم.

کد مطلب 5623217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها