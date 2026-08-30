کتاب «آل مطهر» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وقف و در آیینی که با جشن میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) همراه بود، از کتاب «آل مطهر» نوشته مجید زجاجی کاشانی‌مجرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر، در روستای جوینان کاشان رونمایی شد.

در این آیین، ضمن گرامیداشت میلاد پیامبر مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، ابعاد شخصیتی این دو بزرگوار مورد توجه قرار گرفت و نویسنده کتاب، به معرفی امامزادگان حسین و عدنان(ع) و پیشینه و جایگاه سلاله ائمه اطهار(ع) مدفون در روستای جوینان پرداخت.

مجید زجاجی در این مراسم با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی امامزادگان حسین و عدنان(ع) اظهار کرد: وجود این دو سلاله آل رسول(ص) در خطه ولایی قهرود و جوینان از توابع شهرستان کاشان، زمینه‌ساز رونق فرهنگ شهادت، ایثار، مقاومت، اتحاد و همبستگی در این منطقه شده است.

وی ابراز کرد: حضور این دو بزرگوار، بیانگر سابقه تاریخی تشیع در منطقه است و مردم این خطه نیز در طول سال‌های گذشته با تقدیم بیش از ۷۵ شهید در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش‌های دینی و ملی گام برداشته‌اند.

بر اساس این پژوهش، امامزاده حسین(ع) در روستای جوینان کاشان مدفون است و نسب ایشان به امام موسی کاظم(ع) می‌رسد. همچنین امامزاده عدنان(ع) از سلاله جعفر بن ابی‌طالب(ع) معرفی شده است.

کتاب «آل مطهر» توسط انتشارات کوثریه چاپ و منتشر شده و در هفت فصل و ۳۷۰ صفحه، علاوه بر معرفی و بررسی ابعاد تاریخی و شخصیتی امامزادگان حسین و عدنان(ع)، شامل مطالبی درباره شهدای منطقه و تصاویر قدیمی است.

این اثر به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم شده و «آل مطهر» نود و هفتمین اثر دکتر مجید زجاجی کاشانی‌مجرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر، به شمار می‌رود.