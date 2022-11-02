نقشه راه خراسان جنوبی برای مبارزه با مواد مخدر تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمد مسعود زاهدیان امشب در شورای مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: روزمرگی در استان سبب شده تا از موارد اصلی در این خصوص غافل شوید که برای رهایی از این موضوع باید نقشه راه استانی و هدف گذاری دوباره اجرایی شود.

وی افزود: با توجه به شروع تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه باید پیش بینی‌های لازم در حوزه مقابله در استان انجام شود و اشکال دیگری که در خراسان جنوبی وجود دارد، نبود آمار درست از تعداد معتادان متجاهر و میزان مواد مخدر کشف شده‌ای که از خراسان جنوبی عبور کرده‌اند، است.

وی با بیان اینکه اقدامات درمانی برای معتادان متجاهر در استان باید مشخص باشد، ادامه داد: طرح کنترل کویر در تهران تدوین و سهم هر بخش در این زمینه مشخص می‌شود تا با تأمین اعتبار در سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.

زاهدیان گفت: یکی از موضوع‌های مهم در این خصوص توجه به مناطق محروم خراسان جنوبی است تا افراد به دلیل مشکلات گرفتار مواد مخدر نشوند که در این ارتباط جلساتی با جهاد کشاورزی برگزار شد و از امکانات بین‌المللی برای تأمین اعتبار در این زمینه استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح جامعی برای بهبود وضعیت ایست و بازرسی‌های استان باید تدوین شود تا از انجام کارهای مقطعی در این باره جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود منابع در حوزه درمان، باید پیشگیری بیش از گذشته با اقدامات حداکثری مورد توجه قرار گیرد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور عنوان داشت: خراسان جنوبی به دلیل هم جواری با افغانستان از ویژگی خاصی در این باره برخوردار است.

زاهدیان افزود: افزایش آلودگی استان در این خصوص زنگ خطر را برای انجام اقدامات جدی تر به صدا در آورده است و مرکز ماده ۱۶ خراسان جنوبی باید با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، اعتبارات استانی و کشوری راه اندازی شود و مکان شایسته‌ای برای این منظور ایجاد شود.

به گفته وی اگر چارچوب مشخصی در استان برای کشت شاهدانه با تی اچ سی خفیف تهیه شود، با توجه به اینکه کاربردهای زیادی دارد با کاشت و فرآوری آن برای ارزش افزوده موافق هستیم.

وی گفت: با برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان در استان، همکاری لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه باید تعداد مراکز مورد نیاز برای درمان معتادان استان و میزان داروهای لازم در این خصوص به ما اعلام شود، ادامه داد: با برگشت مبالغی از فروش اموال توقیف شده قاچاقچیان به خراسان جنوبی موافقیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری در جلسات آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای به آسیب‌های ناشی از اعتیاد دارند و خواستار توجه ویژه در این زمینه به خصوص در مناطق روستایی شده‌اند.

وی اظهار کرد: با وجود کاهش ۱۶ درصدی سطح زیر کشت در افغانستان، امسال شاهد افزایش ۲۱ درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان هستیم که کشفیات بی سابقه مواد مخدر در خراسان جنوبی نشانگر این موضوع است.

زاهدیان در پایان از زحمات همه مسئولان استان در این حوزه تشکر کرد.