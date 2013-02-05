چین بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) "فیصل المقداد" معاون وزیر امورخارجه سوریه، با "چای جون" همتای چینی خود در مقر امور خارجه چین دیدار و درباره بحران سوریه بحث و تبادل نظر کرد.

مقداد، برنامه سیاسی برای حل بحران سوریه و اقداماتی را که دولت این کشور در این چارچوب انجام می دهد، به اطلاع طرف چینی رساند و در ادامه، دو طرف به تبادل نظر درباره بحران سوریه و راههای حل آن پرداختند.



در این دیدار، معاون وزیر امور خارجه چین بار دیگر ضرورت ایجاد راه حلهای مسالمت آمیز در سوریه طبق اصول منشور سازمان ملل متحد، قانون بین الملل، بیانیه ژنو و ندادن اجازه به بیگانگان برای دخالت در امور داخلی سوریه تاکید کرد.



معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز از مواضع چین در خصوص بحران کشورش تقدیر و تشکر کرد.



در پایان مذاکرات، دو طرف مسائلی را که مورد اهتمام مشترک و مربوط به روابط دوجانبه در تمام زمینه هاست، بررسی کردند.