روسیه آزمایشگاه های شیمیایی آمریکا در اوکراین را زیرنظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پولیانسکی»، معاون اول نمایندگی روسیه در سازمان ملل در جریان برگزاری نشست شورای امنیت گفت که مسکو به تلاش‌های خود برای اثبات همه حقایق مرتبط با فعالیت‌های آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در اوکراین ادامه خواهد داد، هرچند شورای امنیت سازمان ملل از انجام چنین تحقیقاتی استقبال نکرده است.

این دیپلمات روسی گفت: «صرف نظر از نتیجه رأی گیری در شورای امنیت، ما هنوز سوالاتی از ایالات متحده و اوکراین داریم. پرونده‌های ضمیمه شده به شکایت ما همچنان نیاز به توضیح دارد. ما به اقدام در چارچوب کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمی و تلاش‌های لازم برای ایجاد همه موارد ادامه خواهیم داد. حقایقی مرتبط با نقض تعهدات ایالات متحده و اوکراین در مورد کنوانسیون فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در خاک اوکراین وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است.»

دیمیتری پولیانسکی در ادامه در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت گفت: «روسیه از این واقعیت که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه تحقیق در مورد فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیکی ایالات متحده در اوکراین را تصویب نکرد، بسیار ناامید است. این شورا بیان می‌کند که هر کشور عضو کنوانسیون موظف است در هر تحقیقی که ممکن است مرتبط با امنیت جهانی باشد، همکاری کند، اما در حال حاضر شورای امنیت خواستار انجام این تحقیقات نیست.»

پولیانسکی خاطرنشان کرد که مسکو به تلاش برای اثبات تمام حقایق مرتبط با فعالیت‌های آزمایشگاه‌های بیولوژیکی ایالات متحده در اوکراین ادامه خواهد داد و و این فعالیت‌ها را زیر نظر خواهد داشت.

این دیپلمات روسی تاکید کرد که هیئت‌های غربی عملاً مذاکرات درباره پیش نویس قطعنامه مسکو درباره فعالیت‌های ازمایشگاه های بیولوژیک در اوکراین را به بن بست کشاندند.

انتقاد روسیه از شورای امنیت پس از آن صورت می‌گیرد که پیشتر شورای امنیت سازمان ملل پیش نویس قطعنامه آماده شده توسط روسیه را که پیشنهاد تشکیل کمیسیون خود را برای تحقیق در مورد فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیکی ایالات متحده در اوکراین داده بود، رد کرد. روسیه و چین به این قطعنامه رأی مثبت دادند، اما انگلیس، آمریکا و فرانسه به آن رأی منفی دادند، در حالی که اعضای باقیمانده شورای امنیت شامل آلبانی، گابن، غنا، هند، ایرلند، کنیا، مکزیک، نروژ و امارات متحده عربی از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کردند.

پیش از این نیز، «ولادیمیر یرماکوف» (Vladimir Yermakov) مدیر اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرده بود: «مسکو قصد دارد موضوع فعالیت‌های نظامی- بیولوژیکی آمریکا در اوکراین را در نشست‌های علنی شورای امنیت سازمان ملل در آینده‌ای نزدیک مطرح کند.» بر اساس اعلام این رسانه، مقام روسیه در این خصوص گفت که به زودی اسناد و مدارک آزمایش‌ها و فعالیت‌های بیولوژیک آمریکا در خاک اوکراین که بر اساس شواهد و واقعیات است ارائه خواهد شد.

«ولادیمیر یرماکوف» در این باره گفته بود: «قصد داریم در آینده‌ای نزدیک جلسات علنی با موضوع بررسی فعالیت‌های بیولوژیک غیرقانونی آمریکا در اوکراین و بحث درباره کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی را در شورای امنیت سازمان ملل برگزار کنیم. اسناد و مدارک مربوط به آزمایش‌های بیولوژیکی- نظامی آمریکا در خاک اوکراین هم جمع آوری شده و به زودی منتشر خواهند شد.»

وی در این باره افزود: «ما از آمریکا و متحدانش می‌خواهیم به جای بهانه‌های واهی پیشین، منطبق با کنوانسیون کاربرد سلاح‌های بیولوژیک، اطلاعات و اسناد جامعی درباره اینگونه فعالیت‌ها در خاک اوکراین ارائه دهند.»

وزارت دفاع روسیه پس از افشای آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در اوکراین و رسانه‌ای کردن اسناد آن، ماه گذشته اعلام کرد که دست کم ۴ آزمایشگاه بیولوژیکی ایالات متحده در نیجریه وجود دارد. وزارت دفاع روسیه در این خصوص ادامه داد: «آبله میمون از آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در نیجریه پخش شده است. بر این اساس، مسکو از سازمان بهداشت جهانی (WHO) می‌خواهد تا فعالیت‌های مراکز تحت حمایت مالی ایالات متحده در این کشور (نیجریه) را مورد بحث و بررسی قرار دهد.»

به گزارش اسپوتنیک، اسناد رسمی توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است که تأیید می‌کند آژانس کاهش تهدیدات دفاعی ایالات متحده (DTRA) در اوکراین با تمرکز نظامی- بیولوژیکی خاص فعالیت می‌کند. گزارش مذکور می‌افزاید: «یک یادداشت تفاهم مشابه به عنوان بخشی از پروژه UP-۱ با هدف مطالعه سایر بیماری‌های منتشر شده توسط بندپایان تهیه شد. در این سند به نیاز به انتقال همه مجموعه‌های پاتوژن های خطرناک به آزمایشگاه مرجع مرکزی اشاره شده است که امکان تسهیل فرآیند صادرات آنها به ایالات متحده را فراهم می‌کند.»

پروژه بزرگ UP-۴ به منظور بررسی امکان انتشار عفونت‌های عمدتاً خطرناک از طریق پرندگان مهاجر انجام شد. اسناد نشان می‌دهند که برای دوره‌ای معادل از نوامبر ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰، ۹۹۱ نمونه بیولوژیکی جمع آوری شده است. اطلاعاتی در مورد اجرای ۱۰ پروژه از این قبیل (شامل UP-۳، UP-۶، UP-۸، UP-۱۰) وجود دارد که شامل کار با پاتوژن های عفونت زای خطرناک مهم می‌باشد. از جمله تب همراه با خونریزی کریمه کنگو و تب خوکی آفریقایی.

به گزارش اسپوتنیک، ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود که تعداد قابل توجهی از آزمایشگاه‌های بیولوژیکی با حمایت مالی آمریکا در کشورهای جهان از جمله اوکراین وجود دارند که در زمینه تحقیقات پیرامون ویروس کرونا و برخی از عوامل بیماری زای دیگر فعالیت کرده و سپس پاتوژن های تولید شده را منتشر می‌کنند.

پس از این افشاگری و ارائه اسناد مرتبط از سوی وزارت دفاع روسیه در اوکراین، «کنستانتین کوساچف» سناتور روسی گفت که آمریکا و اوکراین کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی (BWC) را نقض کرده و مسکو تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز می‌کند.

سناتور روس تاکید کرد که مسکو قصد دارد تحقیقاتی را در چارچوب سازمان ملل در خصوص نقض احتمالی کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی از سوی آمریکا و اوکراین آغاز کند. بنا به گفته کوساچف، کمیسیون آزمایشگاه‌های زیستی پارلمان روسیه از طریق دیپلمات‌های این کشور شواهدی از نقض این کنوانسیون از سوی آمریکا و اوکراین دریافت کرده است.

همچنین در ماه مارس نیز وزارت دفاع روسیه فاش کرد که آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای بهره برداری از آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در اوکراین هزینه کرده است.

به گفته ارتش روسیه، صندوق سرمایه گذاری «هانتر بایدن» پسر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا، در تأمین مالی این برنامه مشارکت داشته است.