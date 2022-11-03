بخشنامه بانک مرکزی؛ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در متن بخشنامه یاد شده آمده است: پیرو نامه شماره ۹۰۳۵۳‏/۰۱ مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ در خصوص ابلاغ جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، به آگاهی می‌رساند؛ مطابق با نص صریح قانون، «بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.»



بدیهی است، با توجه به ضرورت اجرای قانون و اقدام درخصوص اجرای کامل سهمیه ابلاغی و کاهش تعداد متقاضیان درصف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، وجدّیت این بانک به منظور جلوگیری از افزایش تعداد متقاضیان در صف، در صورت عدم اقدام ازسوی آن بانک، تعیین شعبه افراد ثبت نام شده راساً از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار خواهد گرفت. لذا، آن بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی، ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور اقدام کند.



بر این اساس، خواهشمند است به واحدهای اجرایی ذیربط دستور اکید فرمایید تا نسبت به تعیین شعبه افراد در صف و اعطای تسهیلات به متقاضیان تسریع کرده و ضمن جبران و اعطای تسهیلات بابت باقیمانده سهمیه، نسبت به رعایت سهمیه ماهانه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به این مدیریت کل ارسال کنند.‏