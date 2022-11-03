فریبرز کرمی د: گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفت ماهه سال جاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان کرمانشاه جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه طی هفت ماهه سال جاری ۲۰۲ هزار سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر انجام شده است، افزود: سهم ناوگان مینی بوس با ۶۷۴ هزار مسافر نسبت به دیگر ناوگان‌ها بیشتر و شاهد افزایش چهار درصدی تردد مسافر توسط این ناوگان هستیم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: ۴۸۷ هزار مسافر جهت انجام سفرهای خود از ناوگان اتوبوس استفاده کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است

کرمی درباره سهم ناوگان سواری از مسافران جابجا شده، گفت: ۴۳۸ هزار مسافر توسط این ناوگان جابجا شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مسافران می‌توانند در صورت مشاهده تأخیر ناوگان مسافربری گزارشات خود را از طریق سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱ جهت رسیدگی اطلاع دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بیان کرد: تعداد خودروهای سواری در ناوگان عمومی حمل و نقل مسافری ۹۶۲ دستگاه، تعداد مینی بوس‌های ناوگان مسافربری ۸۶۵ دستگاه و ۱۸۸ دستگاه اتوبوس در استان کرمانشاه فعالیت می‌کنند.