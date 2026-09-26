به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی در پایان کار قایقرانان کانو و کایاک در بازیهای آسیایی آیچی ناگویا گفت: ما بر اساس رکوردهایی که در تهران ثبت شد پیش بینی کسب مدال طلا داشتیم، من حتی به رکوردهای مربیان اکتفا نکرده به همراه کمیته داوران و شخصا چک و پیگیری می کردم، هم‌ از نظر روحی، هم جسمی و حتی تایم ها را در رکوردها ثبت می شد و بر اساس آن داده ها منتظر بودیم که در این بازیها شگفتی رقم بزنیم و دل مردم عزیزمان را شاد کنیم ولی متاسفانه نشد.

وی ادامه داد: فقط می توانم بگویم ورزشکاران ما بعنوان یک سرباز جنگیدند و کم نگذاشتند. از طرفی باید این موضوع را هم قبول کنیم که رقبا با دستی پر تر نسبت به ما وارد این میدان شدند.

وی ادامه داد: از سوی فدراسیون کوتاهی در برگزاری اردوها و تامین امکانات بچه ها نداشتیم اما کشورهای دیگر با برنامه ریزی بهتر و سرمایه گذاری بیشتر راهی این آوردگاه مهم آسیایی شدند.

سهرابیان افزود: متاسفانه بزرگترین ضعف ما، نبود مسابقه بین المللی و الگوبرداری از منابع تاکتیکی بود که مربیان و ورزشکاران در کاپ بین المللی، مسابقات جهانی و حتی آسیایی بدست می آورند چرا که به دلیل مشکل ویزا مسابقات برون مرزی بسیاری را از دست دادیم و در دو سال گذشته بچه ها هیچ مسابقه برون مرزی نرفتند.

وی تصریح کرد: اهل توجیه نیستم اما در این زمینه مشکل داشتیم و یکی از مهمترین دلیل باخت ما همین بود، اما به هر حال بعنوان یک مسئول و رییس فدراسیون این مسئولیت را می‌پذیرم، هر چند معتقدم مربیان و ورزشکاران تمام تلاششان را کردند و حتی ماه ها از خانواده عزیزشان دور بوده و این دوری را هم تحمل کردند و انصافا فشار و استرس زیادی بر رویشان بود اما آنچه از دستمان بر می آمد انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و از این بابت عذر خواهی می کنم به هر حال ما بیت المال را خرج اردوها کردیم تا بچه ها افتخار بیافرینند و درست است کسی کمکی نکرد ولی من شرمنده مردم عزیز هستم و انشالله مرا ببخشند.