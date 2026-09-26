سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زردرنگ هواشناسی در استان خبر داد و گفت: با ورود سامانه کمفشار بارشی و افت دمای هوا، بارشهای رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید طی امروز و فردا استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به صدور هشدار زردرنگ هواشناسی در استان سمنان همزمان با نخستین شنبه پاییز ۱۴۰۵، اظهار کرد: این هشدار طی امروز و فردا در استان برقرار است.
مصطفوی افزود: ورود سامانه کمفشار بارشی، کاهش دمای هوا و وزش بادهای شدید از جمله عوامل صدور هشدار زردرنگ هواشناسی در استان سمنان است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه فعالیت این سامانه با بارشهای رگباری، رعد و برق و صاعقه همراه خواهد بود، گفت: این پدیدهها بهویژه در مناطق شمالی و مرتفع استان محتمل است و وزش باد و کاهش دمای هوا نیز از دیگر پیامدهای فعالیت سامانه خواهد بود.
مصطفوی با بیان اینکه دمای هوا امروز و فردا در نقاط مختلف استان سمنان بین چهار تا هفت درجه کاهش مییابد، بیان کرد: احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد، مناطق کوهستانی و ارتفاعات شمالی و شرقی استان نیز وجود دارد.
وی با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر درون و برونشهری در پی بارشها، افزود: روان شدن سیلاب، مهآلودگی و کاهش دید، بهویژه در مسیرهای کوهستانی، از دیگر مخاطرات احتمالی طی امروز و فردا است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: احتمال بروز مخاطرات در بخشهای کشاورزی و دامپروری و همچنین مخاطرات ناشی از کاهش دما، بهخصوص در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان، از دیگر موارد مورد تأکید در هشدار زردرنگ هواشناسی است.
مصطفوی با اشاره به توصیههای هواشناسی برای کاهش خسارات احتمالی، گفت: کنترل و لایروبی راهآبها و جویها، خودداری از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات استان طی این مدت مورد تأکید است.
وی بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات ناشی از بارش تگرگ، رعد و برق و وزش بادهای شدید تأکید کرد و افزود: اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در گلخانهها نیز ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین خواستار خودداری از توقف و اتراق در مسیر رودخانهها و مسیلها شد و گفت: پیشگیری از بروز سرمازدگی در مناطق کوهستانی، بهویژه نواحی شمالی و شمال شرقی استان، از دیگر توصیههای هواشناسی در این مدت است.
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