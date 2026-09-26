ادعای وال استریت ژورنال درباره مخالفت ترامپ با طرح ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با طرح هفت روزه بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران مخالفت کرده است.

بر اساس این گزارش، ادعا شده که ترامپ به معاونان خود ابلاغ کرده پیش بینی می کند تجاوزات علیه ایران بعد از انتخابات میان دوره ای در نوامبر آتی از سر گرفته شود! در عین حال، ترامپ در خصوص تجاوز گسترده علیه ایران شک و تردید دارد چرا که آمریکا می خواهد ذخایر تسلیحاتی کاهش یافته خود را برای درگیری های ناگهانی آتی حفظ کند.

وال استریت ژورنال اضافه کرد که ترامپ در جلسات غیرعلنی خود نسبت به عملی شدن خواسته هایش از سوی ایران ابراز شک و تردید کرده است.

با این وجود مسئولان مذکور تاکید کردند که مواضع کنونی ترامپ ممکن است طی هفته های آتی تغییر کرده و تحت تأثیر نتایج انتخابات میان دوره ای قرار بگیرد.

سید عباس عراقچی روز جمعه سوم مهرماه با حضور در کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت: مهلت هفت‌روزه از زمانی آغاز می‌شود که آمریکا این برنامه را بپذیرد. اگر این اتفاق فردا رخ دهد، اجرای برنامه از همان زمان آغاز خواهد شد.



وی ادامه داد: در صورت انجام اقدامات لازم، معتقدیم می‌توانیم این روند را ظرف چهار یا پنج روز تکمیل کنیم؛ به‌گونه‌ای که در روز ششم تنگه هرمز باز شود و در روز هفتم، آمریکا برای توافق نهایی وارد شود.



عراقچی افزود: اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد، پیش‌تر به این کشور ابلاغ شده و در چارچوب یادداشت تفاهم قرار دارد. اگر جدیت لازم از سوی طرف آمریکایی وجود داشته باشد، این اتفاق خواهد افتاد و تنگه هرمز دوباره باز می‌شود.