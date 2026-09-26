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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۰

سفر معاون رئیس جمهور به استان سمنان؛ میامی مقصد اول شد

سفر معاون رئیس جمهور به استان سمنان؛ میامی مقصد اول شد

میامی- عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در راس هیئتی وارد میامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح شنبه در راس هیئتی وارد میامی شد و مورد استقبال مسئولان استان سمنان و شهرستان میامی قرار گرفت.

حسین‌زاده قرار است در این سفر به مناطق روستایی شهرستان میامی سفر کرده و از نزدیک در جریان برنامه های محرومیت زدایی این شهرستان قرار گیرد

دیدار و برگزاری نشست با مسئولان استان سمنان و شهرستان میامی از جمله دیگر برنامه های معاون رئیس جمهور در سفر به میامی است.

احمد خرم فرماندار میامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: معاون رئیس جمهور برای افتتاح و بهره برداری چند پروژه روستایی و محرومیت زدایی به شهرستان سفر کرده است.

خرم با بیان اینکه حسین زاده امروز در راس هیئتی به کالپوش سفر خواهد کرد، بیان داشت: سه طرح عام‌المنفعه در زمینه آب و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و همچنین بهداشت و درمان در این سفر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: مجتمع آبرسانی کالپوش با هدف تامین آب سالم و مورد نیاز مردم روستاهای منطقه از مهمترین این طرح ها است.

حسین زاده در نخستین برنامه با حضور در گلزار شهدای شهرستان میامی نسبت به سه هزار شهید استان سمنان و همچنین شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

به نظر می رسد آب و محرومیت زدایی دو رویکرد و محور اصلی سفر معاون رئیس جمهور به شهرستان میامی در شرق استان سمنان باشد.

کد مطلب 6958574

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