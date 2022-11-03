برنامه های فرهنگی مترو تهران برای روز ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عباسی نامی با اشاره به ادامۀ دشمنی آمریکا با مردم ایران و به میدان آوردن همه امکانات رسانه‌ای خاطرنشان کرد: «۱۳ آبان، حماسه ایستادگی‌، مقاومت و استکبارستیزی» است و مردم بصیر و استکبارستیز ایران در این روز نشان می دهند که همچنان آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن شماره یک خود و بلکه جامعه بشری و صلح و امنیت جهانی می‌دانند.

وی در خصوص ویژه برنامه های فرهنگی این شرکت در یوم الله ۱۳ آبان گفت: شناساندن انقلاب اسلامی به عنوان یک ملت استکبارستیز به همه قدرت‌های شیطانی و حمایت از ملت‌های عدالت‌خواه جهان محور برنامه‌های معاونت امور فرهنگی و اجتماعی متروی تهران است که در این راستا برنامه های متنوعی از جمله برپایی غرفه فرهنگی، غرفه نقاشی کودکان، اهدای بادکنک، برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع استکبارستیزی و معترضین سیاست‌های آمریکا اجرا می شود.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه های این روز می توان به اجرای گروه سرود، نصب استیکر با موضوع تسخیر لانه جاسوسی و نصب استیکر عطف کتاب با موضوع سخنان حضرت امام خمینی، رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هم‌عهدی با شهدای دانش‌آموز، توزیع بسته های فرهنگی و برپایی ایستگاه پذیرایی اشاره کرد.

سرپرست شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه فردا برای بازگشت شهروندان و مسافران عزیز ایستگاه های طالقانی و میدان انقلاب اسلامی رایگان خواهد بود تصریح کرد: به منظور تسهیل در تردد شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، سرفاصله حرکت قطارها در خط یک و سه کاهش می یابد و در صورت نیاز نسبت به اعزام قطارهای فوق العاده نیز اقدام خواهد شد.