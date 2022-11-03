ایران تنها کشوری است که امنیت خود را اجاره نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی مشاور فرمانده کل نیروهای مسلح در امور ارتش در مراسم گرامیداشت شهدای مظلوم حرم احمد بن موسی شاهچراغ و یادواره شهدای گمنام منطقه یک تهران با عرض تسلیت حادثه شهادت ناجوانمردانه جمعی از هموطنان عزیز و مظلوم کشورمان در حادثه تروریستی حرم و مضجع شریف حضرت احمدبن موسی (ع)، گفت: به واقع هر آنچه که امروز کشور عزیزمان به لحاظ اقتدار و پیشرفت دارد و هر آنچه در آینده به دست خواهد آورد به برکت خون پاک این جوانان شهید و به برکت جانفشانی‌ها، فداکاری‌ها، ایثارگری‌ها و روحیه شهادت‌طلبانه مردان و زنان ایران اسلامی است.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به حادثه تروریستی تلخ و تاسف برانگیز حرم مطهر شاهچراغ تصریح کرد: این روزها که کشور عزیزمان درگیر فتنه، آشوب، اغتشاش و دشمنی برنامه‌ریزی شده نظام استکبار است، تشکیل این مجالس باشکوه و نورانی و سخن گفتن از شهدا، راه شهدا، آرمان و اندیشه شهدا، ایثار واز خودگذشتگی شهدا، ولایت‌مداری و دشمن‌شناسی آنان برای تحقق آرمان‌های مقدس نظام اسلامی، بیش از هر زمان دیگری لازم و ضروری است و مصداق بارز «جهاد تبیین» است.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم حفظ امنیت ملی در برابر توطئه دشمنان عنوان کرد: آن موضوعی که در شرایط امروز ایران اسلامی بیش از هر چیز نیازمند مراقبت، حفاظت و توجه ویژه است، حفظ امنیت ملی در برابر توطئه‌های متنوع و پیچیده دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: البته امنیت دارای مولفه‌های مختلفی همچون امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روانی، غذایی، بهداشتی و… است، لذا حفظ آن برای همه جوامع بشری به ویژه برای جامعه دینی و انقلابی ما که ارزش‌ها و قوانین و مقررات اسلامی بر آن حکم فرماست، لازم و ضروری است و اگر یک بعد از این ابعاد خدشه‌دار شود، بالطبع سایر حوزه‌های امنیت نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

امیر حاتمی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا، ایران اسلامی دارای یک امنیت ملی پایدار، مردم پایه، درون زا، غیر عاریتی است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی مفتخر است که امنیت خود را همچون برخی کشورهای منطقه غرب آسیا وامدار نظام‌های سلطه و استکبار نیست و با باج‌دهی همچون گاو شیرده به دست نیاورده و تنها کشوری است که امنیت ملی خود را اجاره نکرده و صرفاً با اتکا به قدرت خود امنیت پایدار و مستحکم را فراهم کرده است.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح تاکید کرد: بر همگان فرض و واجب است که برای حفظ امنیت ملی که دستاورد بزرگ شهدای والامقام انقلاب اسلامی است از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم و در این میان مدافعان واقعی امنیت کشور همچون پلیس، ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را که امنیت امروز ما مدیون هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی آنهاست، تضعیف نکرده و همواره حامی و پشتیبان آنها باشیم.

وی با مرور تاریخی تهاجم نظامی رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی و آغاز تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه ملت بزرگ ایران با راه‌اندازی حدود ۳۰۰ شبکه ماهواره‌ای و فارسی‌زبان شبکه‌های اینترنتی، تارنماهای خبری با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت کشورهای غربی و دولت‌های وابسته منطقه‌ای آنها، گفت: هدف دشمن ترویج سبک زندگی غربی، اباحه‌گری و سست کردن ارزش های دینی و مذهبی و متزلزل کردن بنیاد و نهاد خانواده و سست کردن عفاف و حجاب و صدها مورد دیگر از این موارد است که نمونه‌هایی ازتوطئه‌های دشمنان در جنگ نرم و تهدید امنیت فرهنگی جامعه اسلامی است.

امیر حاتمی با اشاره به جنگ روانی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فناورانه، روانی و بهداشتی و صنعتی، دشمن در طول عمر انقلاب اسلامی علیه ایران، تصریح کرد: وقتی دشمن محاسبه می‌کند که با تهاجم نظامی و تهاجم در سایر حوزه‌ها به تنهایی نمی‌تواند ملت ایران را زمین‌گیر، سرنگون و یکپارچگی و وحدت ملی را هدف قرار دهد، به «جنگ شناختی و ترکیبی همه‌جانبه» روی می‌آورد.

مشاور فرمانده معظم کل قوا درباره هدف کلان دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی نظام استکبار، گفت: هدف دشمن در این جنگ شناختی، تحریف واقعیت‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌ها و اقدامات بزرگ و اساسی نظام اسلامی با بزک کردن فرهنگ منحط غرب و بازسازی کردن چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت و ستم‌شاهی و مخدوش ساختن چهره‌های خدوم انقلاب، شهدا و خدمتگزاران انقلاب است.

وی تحت شعاع قرار دادن پیروزی‌ها و پیشرفت‌های بزرگ ایران در عرصه‌های مختلف را از اهداف نظام سلطه در جنگ تمام عیار خود با ملت ایران دانست و تاکید کرد: ایجاد اختلافات قومی و قبیله‌ای، خدشه‌دار ساختن اتحاد و انسجام ملی و القای ناکار آمدی دولت و در نهایت ناامن کردن ایران عزیز و انزوای آن در عرصه‌های بین‌المللی از دیگر برنامه‌های اتاق‌های فکر شیاطین مستبد است.

امیر حاتمی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، یکی از اساسی‌ترین راه‌های برون‌رفت از دشمنی نظام سلطه را، قوی شدن از لحاظ نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با بکارگیری همه ظرفیت‌های کشور و ملت دانست و این راهکار را مانعی برشمرد که اجازه نمی‌دهد دشمن به ملت ایران ضربه بزند.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح راهکار دیگر خنثی‌سازی جنگ ترکیبی دشمن را جهاد تبیین دانست و تصریح کرد: جهاد تبیین در چارچوب یک راهبرد جامع و همه‌جانبه توسط دولتمردان در کنار تلاش برای حل و رفع چالش‌های زندگی روزمره مردم، موجب دمیدن روح امید و اعتماد به جامعه می‌شود.