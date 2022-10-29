به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سومین روز شهادت سید فریدالدین معصومی با حضور خانواده معظم این شهید والامقام و همکارانش، مسئولان کشوری و لشکری و عموم مردم قدرشناس تهران، فردا یکشنبه ۸ آبان ماه، از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ دقیقه در مسجد رسول اعظم (ص) واقع در «خیابان پاسداران، بوستان دوم، بعد از خیابان شهید عراقی، بین آتش‌نشانی و متروی شهید زین‌الدین» برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان به مقام والای این دانشمند جوان و بسیجی ادای احترام خواهند کرد.

شهید معصومی غروب چهارشنبه ۴ آبان‌ماه، در حالی که به استان فارس سفر کرده بود، در حمله تروریستی عوامل استکبار جهانی به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، همراه با جمع دیگری از هم‌وطنانمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر آن شهید والامقام، روز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان، در قطعه ۲۶ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.