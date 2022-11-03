پویش کتابخوانی «قهرمان من» در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش کتابخوانی «قهرمان من» با محوریت کتاب‌های «علی لندی»، «داداش ابراهیم» و «آقا محسن» تا پایان آبان ادامه دارد.

کتاب «داداش ابراهیم» نوشته محمدعلی جابری کتابی است کودکانه که به معرفی شهید ابراهیم هادی می‌پردازد. قهرمان این کتاب در اول اردیبهشت ‭‭‭۱۳۳۶‬‬‬ چشمم را به روی جهان گشود و در ۲۲ بهمن ‭‭‭۱۳۶۱‬‬‬ در کانال کمیل به شهادت رسید.

کتاب «علی لندی» نوشته محدثه سادات طباطبایی است.علی لندی پسری بود که صفت‌های زیبا و خاصی را به همه نشان داد، مثل از خودگذشتگی، احترام و ارزش قائل شدن برای دیگران و عشق به همه مردم سرزمینمان. این کتاب همانطور که از نامش مشخص است درباره این نوجوان فداکار است.

همچنین کتاب «آقا محسن» نوشته محمدعلی جابری نیز چند داستان زیبا از شهید جاویدان محسن حججی را روایت کرده است.

این پویش کتابخوانی از مهر ماه آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۵۰ هزار نسخه از این کتاب‌ها در این پویش به فروش رفته است. همچنین مسئولان برگزاری ‭‭‭‭‭۵۰۰‬‬‬‬‬ میلیون ریال جوایز نقدی برای برندگان در نظر گرفته‌اند.