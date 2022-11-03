  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

شهردار تبریز تاکید کرد؛

ضرورت ساماندهی آرامستان ملک در محله عباسی تبریز

ضرورت ساماندهی آرامستان ملک در محله عباسی تبریز

تبریز-شهردار تبریز گفت: امیدوارم با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر بودجه‌ای برای ساماندهی گلزار شهدای آرامستان ملک در کوی شهدا عباسی پیش‌بینی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شهردار تبریز در حاشیه دیدار با خانواده معظم شهدا و بازدید از گلزار شهدای قبرستان ملک که با حضور اعضای شورای اسلامی حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم زعفرانچی‌لر، حکیمه غفوری، یاسین بجانی و احد صادقی برگزار شد، اظهار کرد: گلزار مطهر شهدا ظرفیت اجتماعی و فرهنگی برای شهر است که در این راستا وظیفه داریم حافظ و نگهبان فرهنگ ایثار و شهادت در شهر ولایتمدار تبریز باشیم.

هوشیار افزود: باید به کمبودهای موجود این مجموعه عظیم فرهنگی رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه ۳۵۰ شهید والامقام در آرامستان ملک زینت بخش محله عباسی تبریز هستند، خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۲ در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و قرآنی مناطق دهگانه شهرداری پیشنهاد اجرایی خود را تا قبل از نهایی شدن بودجه ارائه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: دیوارهای این آرامستان برداشته شد و احداث پارک جزو برنامه ها قرار خواهد گرفت.

شهردار تبریز با بیان اینکه منطقه عباسی، منطقه‌ای فرهنگی، مذهبی و انقلابی است، گفت: در بودجه سال آینده، ۱۶ محل برای احداث فرهنگسرا پیش‌بینی شده و آرامستان ملک یکی از آنها است.

هوشیار همچنین در خصوص ساماندهی گلزار شهدای ملک افزود: امیدوارم بتوانیم سال آینده طرح ساماندهی این مکان فرهنگی و مذهبی را آغاز و تا پایان ششمین دوره شورای اسلامی شهر شاهد به اتمام رسیدن ساماندهی آن باشیم.

کد مطلب 5623529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها