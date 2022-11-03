ضرورت ساماندهی آرامستان ملک در محله عباسی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شهردار تبریز در حاشیه دیدار با خانواده معظم شهدا و بازدید از گلزار شهدای قبرستان ملک که با حضور اعضای شورای اسلامی حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم زعفرانچی‌لر، حکیمه غفوری، یاسین بجانی و احد صادقی برگزار شد، اظهار کرد: گلزار مطهر شهدا ظرفیت اجتماعی و فرهنگی برای شهر است که در این راستا وظیفه داریم حافظ و نگهبان فرهنگ ایثار و شهادت در شهر ولایتمدار تبریز باشیم.

هوشیار افزود: باید به کمبودهای موجود این مجموعه عظیم فرهنگی رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه ۳۵۰ شهید والامقام در آرامستان ملک زینت بخش محله عباسی تبریز هستند، خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۲ در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و قرآنی مناطق دهگانه شهرداری پیشنهاد اجرایی خود را تا قبل از نهایی شدن بودجه ارائه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: دیوارهای این آرامستان برداشته شد و احداث پارک جزو برنامه ها قرار خواهد گرفت.

شهردار تبریز با بیان اینکه منطقه عباسی، منطقه‌ای فرهنگی، مذهبی و انقلابی است، گفت: در بودجه سال آینده، ۱۶ محل برای احداث فرهنگسرا پیش‌بینی شده و آرامستان ملک یکی از آنها است.

هوشیار همچنین در خصوص ساماندهی گلزار شهدای ملک افزود: امیدوارم بتوانیم سال آینده طرح ساماندهی این مکان فرهنگی و مذهبی را آغاز و تا پایان ششمین دوره شورای اسلامی شهر شاهد به اتمام رسیدن ساماندهی آن باشیم.