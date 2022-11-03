اردن:حضور روسیه در جنوب سوریه عامل ثبات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه که برای دیدار با شاه اردن و مقامات ارشد این کشور ساعاتی پیش وارد امان، پایتخت اردن شده اعلام کرد پیام پوتین درباره تحولات بین‌المللی را تحویل شاه اردن دادم.

به گفته رسانه‌های روسیه رایزنی درباره تحولات اوکراین، سوریه و مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی از محورهای اصلی گفت‌وگوی وزیر خارجه این کشور با مقامات اردن است. لاوروف بعد از اردن به امارات خواهد رفت.

لاوروف در ابتدای نشست خبری مشترک با «حسین عبدالله الصفدی» وزیر خارجه اردن گفت پیش از دیدار با الصفدی، با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار کرده و پیام ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را تحویل او داده است.

وی درباره تحولات اوکراین گفت روسیه به دنبال راه‌حلی صلح‌آمیز است، اما کی‌یف تلاش‌های مسکو دراین زمینه را بی‌اثر می‌کند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت روابط دوجانبه نیز مورد بررسی قرار گرفته و دراین زمینه با وزیر خارجه و مقامات اردن گفت‌وگوهای سازنده‌ای داشته است.

لاوروف با اشاره به این‌که مسکو از نتایج نشست سران اتحادیه عرب در الجزائر استقبال می‌کند افزود: بین دیدگاه ما و تصمیمات نشست سران کشورهای عربی به ویژه در مورد مسئله فلسطین همخوانی و نزدیکی وجود دارد. وی همچنین گفت: آمریکا مانع تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین می‌شود.

وزیر خارجه اردن نیز گفت: ما بر نیاز به آتش‌بس فوری، یافتن راه‌حل‌های صلح‌آمیز، و حل‌وفصل سیاسی این بحران تأکید می‌کنیم که مطابق با قواعد قانونی بین‌المللی، منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بین‌الملل و مفاد شورای امنیت سازمان ملل باشد. این راه‌حل‌ها باید حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها از جمله اوکراین و منافع همه کشورها از جمله روسیه را تضمین کند.

وی درباره تحولات سوریه افزود: تمرکز اصلی ما بر بحران سوریه بود و ما در این دیدار درباره گام‌های مقابله با وضعیت جنوب سوریه صحبت کردیم. اردن به تلاش‌های برای حمایت از امنیت خود و مقابله با اوضاع جنوب سوریه ادامه خواهد داد. حضور روسیه در جنوب سوریه در شرایط کنونی که هنوز راهکار سیاسی برای این بحران وجود ندارد، عامل ثبات است. ‌