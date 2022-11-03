نفوذ عربستان سعودی عامل حذف ایران از سکوهای قهرمانی قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی میرزاجانی در نشست آسیب شناسی شیوه انتخاب و نحوه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن که در سالن اجتماعات خبرگزاری قرآنی برگزار شد، با ارائه اطلاعاتی از درصد شرکت کنندگان مسابقات قرآنی در عرصه بین الملل گفت: از سال ۱۳۷۰ تاکنون ۴۱۷ نفر به مسابقات بین المللی اعزام کردیم. از بین این نفرات ۲۷۸ نفر به کسب رتبه های اول تا پنجم موفق شدند. از این ۶۷ درصد، ۱۰۶ نفر حائز رتبه های برتر مسابقات بین المللی ایران هستند و ۱۷۲ نفر در مسابقات دیگر کشورها رتبه آورده اند. این در واقع یعنی ۹۸ درصد به عنوان نماینده کشور ما حائز رتبه اول تا پنجم شد و ۵۵ درصد در مسابقات سایر کشورها حضور یافتند.

وی افزود: در خصوص مسابقات بین الملل قرآن مالزی که از سال ۵۱ آغاز شد در ۴۲ دوره این مسابقات شرکت کردیم که ۳۸ نفر در سکوی اول تا پنجم قرار گرفتند. ۲۷ نفر از ۴۲ نماینده رتبه های اول تا سوم شدند.

میرزاجانی ادامه داد: مجموعاً در رقابت های جهانی قرآنی، ما عملکرد قابل قبولی داشته ایم گرچه این را ممتاز نیست. علیرغم رشد تلاوت، شاهد نوساناتی در رتبه آوری قاریان هستیم.دلایل آن عبارتند از:

۱- نفوذ گسترده جریان وابسته به عربستان سعودی قابل تردید نیست و پیامد این موضوع، حذف ایران در سکوهای قهرمانی است.

۲-پیشرفت و ارتقای قاریان و حافظان در کشورهای اسلامی جدی و قابل مشاهده است. همانطور که جمهوری اسلامی رشد کرده بقیه کشورهای اسلامی هم پیشرفت می کنند

۳- عدم شفافیت آیین نامه مسابقات در بعضی از کشورها و تعیین سلیقه ای داوران در نظراتشان چالشی برای شرکت کنندگان است.

۴- عدم تسلط و آشنایی قاریانی که در مسابقات بین المللی شرکت می کنند.

۵- اضطراب و عدم خودباوری قاریان اعزامی به مسابقات باعث عدم نشان دادن توانمندی ها در عرصه بین المللی می شود.

۶- مسابقات در سالهای اخیر به جنبه هایی از قرائت و حفظ توجه کرده اند که مورد قبول ما نیست. اختلاف دیدگاه مبنایی می تواند مانع رتبه آوری نمایندگان شود.

۷- خروجی مسابقات داخلی لزوماً باعث رتبه آوری در مسابقات خارجی نیست.

۸- لزوم برگزاری نشست های تقویت کننده با کشورهای برگزار کننده مسابقات که با تعامل رایزن های فرهنگی رقم خواهد خورد.