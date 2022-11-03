قطر: در معرض یک کارزا نژادپرستانه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، «علی بن صمیخ المری»، وزیر کار قطر، با بیان اینکه دوحه در معرض حملات نژادپرستانه قرار گرفته، تاکید کرد که قطر طرح ایجاد صندوق ویژه جدید برای جبران خسارت کارگران مهاجری که در طول ساخت پروژه های میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ جان باخته یا آسیب دیده اند، را رد کرده است.

وزیر کار قطر گفت که دوحه سالهاست صندوقی برای جبران خسارت کارگران مهاجر دارد که از طریق آن صدها میلیون دلار غرامت و کمک به خانواده کارگران آسیب دیده، پرداخت کرده است.

وی افزود: برخی کشورها و سازمان ها عامدانه از شایعات و اطلاعات نادرست استفاده می کنند تا با ادعاهای گمراه کننده، میزبانی قطر از جام جهانی ۲۰۲۲ را بی اعتبار سازند.

بن صمیخ در ادامه گفت: برخی نمی خواهند یک کشور عربی و مسلمان میزبان جام جهانی باشد و سعی می کنند با این ادعاهای نادرست که ریشه نژادپرستی دارد، در سازماندهی مناسب جام جهانی کارشکنی کنند.

با نزدیک شدن به جام جهانی در قطر در ۲۰ نوامبر، انتقادها از کارنامه حقوق بشری قطر به ویژه در مورد حقوق کارگران مهاجر افزایش یافته است.

«عفو بین‌الملل» و «دیده‌بان حقوق بشر» کارزاری را رهبری می‌کنند تا فیفا و قطر را برای ایجاد صندوق ویژه‌ای برای پرداخت غرامت به کارگران به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار، ایجاد کنند. گروه های حقوق بشر قطر را متهم می کنند که این کشور همه مرگ و میرهایی را که در میان کارگران مهاجر هنگام کار در کارگاه های ساختمانی رخ داده است، گزارش نکرده است.

با این حال، مقامات قطری گزارش ها مبنی بر جان باختن هزاران کارگر مهاجر در پروژه های جام جهانی را قویاً رد می کنند.