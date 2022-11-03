ثمره وحدت شیعه و سنی تحقق تمدن جهانی اسلام خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن مرتضوی صبح پنج شنبه در یادواره شهدای وحدت خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: هر زمان که به سمت و سوی مقاومت و ایثارگری رفتیم به موفقیت دست یافتیم و صلابت و اقتدار نصیب کشور شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه سپاه در شمال شرق ادامه داد: زمانی دست کشور خالی بود و صرفاً با دغدغه نسبت به اسلام مقاومت کردیم تا ارزش های اسلامی خدشه دار نشود اما امروز افق روشنی پیش رو داریم.

وی افزود: پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، نقشه راه و سیمای زیبایی از تمدن بزرگ اسلامی را مشاهده می کنیم که این مسئله ما را در هدف خود مسمم تر می کند.

سردار مرتضوی تصریح کرد: در سایه وحدت، امنیت ملی خود را به همگان نشان می دهیم لذا با وحدت می توانیم سرعت انقلاب را در جهت تحقق تمدن اسلامی افزایش دهیم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه سپاه در شمال شرق بیان داشت: وحدت برای کشور جنبه تاکتیکی ندارد بلکه یک راهبرد برای نظام اسلامی است لذا باید از وحدت موجود بهره برداری کنیم.

وی در انتها گفت: ثمره وحدت شیعه و سنی در تحقق تمدن جهانی اسلام نمود پیدا خواهد کرد.