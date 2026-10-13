به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه برگزار شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی‌شده در این قانون، تصویب ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضاییه و تصویب ۸ آیین‌نامه بر عهده هیئت وزیران بوده است.

وی افزود: از ۶ آیین‌نامه مربوط به قوه قضاییه، پنج آیین‌نامه به تصویب رسیده و آیین‌نامه موضوع تبصره ۵ ماده یک قانون نیز در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. همچنین از هشت آیین‌نامه مربوط به هیئت وزیران، پنج آیین‌نامه پیش‌تر تصویب شده بود و سه آیین‌نامه باقی‌مانده نیز اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

قویدل با قدردانی از دولت برای تصویب آیین‌نامه‌های باقی‌مانده، گفت: تصویب این مقررات یکی از الزامات اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان کار

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام اظهار کرد: این آیین‌نامه که از مقررات مورد انتظار مردم برای تعیین تکلیف وضعیت برخی واحدهای آپارتمانی است، به تصویب هیئت وزیران رسیده، اما هنوز ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس توضیحات اولیه ارائه‌شده درباره این آیین‌نامه، پیش‌بینی شده است در مواردی که ساختمان فاقد پایان کار است و واحدهای آپارتمانی آن با اسناد عادی خریداری شده‌اند، پس از پرداخت جریمه‌ها و بدهی‌های مربوط و تعیین سهم هر واحد از هزینه‌های مرتبط با مشاعات، امکان صدور پایان کار برای واحد موردنظر فراهم شود. در ادامه نیز صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت همان واحد صادر خواهد شد.

قویدل تصریح کرد: اجرای این مقررات می‌تواند به رفع مشکلات بخشی از شهروندانی که واحدهای آپارتمانی فاقد پایان کار خریداری کرده‌اند، کمک کند. پس از ابلاغ آیین‌نامه، تغییرات لازم در سامانه ثبت ادعا انجام خواهد شد تا امکان ثبت ادعای مربوط به این واحدها فراهم شود.

صدور بیش از ۱۱.۵ میلیون سند مالکیت سبزرنگ

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسناد مالکیت حدنگار اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده یک قانون الزام بیان کرد: اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳، صادر شده‌اند، از حیث نحوه انجام معاملات مشمول مقررات ماده یک هستند و اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود.

قویدل افزود: با توجه به راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا ثبت ادعا در اول خردادماه ۱۴۰۵، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۶، اسناد مالکیت حدنگاری که پیش از این تاریخ صادر شده‌اند و مشمول مرحله بعدی اجرای قانون می‌شوند نیز از حیث نحوه معاملات تابع مقررات مربوط خواهند شد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول مقررات ماده یک قانون الزام هستند و شهروندان باید از تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای انجام معاملات مربوط به این املاک خودداری کنند و معاملات خود را از مسیر قانونی و رسمی انجام دهند.

اجرای وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه

قویدل در ادامه با اشاره به خدمات فناورانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه تأمین وثیقه ملکی گفت: پیش از راه‌اندازی این خدمت، تأمین وثیقه ملکی در مراجع قضایی مستلزم طی مراحلی از جمله انتخاب کارشناس رسمی دادگستری، بازدید از ملک، ارائه نظریه کارشناسی و مکاتبه با اداره ثبت محل بود.

وی افزود: با استفاده از سرویس‌های برخط سازمان ثبت و بهره‌گیری از اطلاعات حدود ۳۰ میلیون ملک در این سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در یکی از موارد اجرای این فرایند، رکورد ۸۶ ثانیه ثبت شده است؛ خدمتی که بدون نیاز به مراجعات متعدد و پرداخت هزینه‌های مربوط به فرایندهای پیشین، امکان تأمین وثیقه را تسهیل می‌کند.

قویدل تأکید کرد: توسعه خدمات هوشمند و برخط در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف کاهش هزینه‌ها، تسریع فرایندهای قضایی و ثبتی و ارائه خدمات سریع، به‌موقع و آسان‌تر به مردم دنبال می‌شود.

بیش از ۱۹ هزار ادعا در سامانه ثبت ادعا تکمیل شده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعدا ادعاهای ثبت و رسیدگی شده در سامانه ثبت ادعا گفت: تکمیل ۱۹ هزار و ۳۸۱ ادعا در سامانه ثبت ادعا و اقدامات قانونی درباره یک‌هزار و ۵۵۳ مورد از سمت سازمان ثبت انجام شده است.

قویدل با تشریح آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از توسعه خدمات الکترونیکی، تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی و مقابله با شرکت‌های صوری و کاغذی سخن گفت.

وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در مرحله نخست راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، ادعاهای مربوط به املاکی بررسی می‌شود که دارای سند مالکیت حدنگار به نام شخص دیگری هستند و متقاضی با استناد به اسناد عادی، مدعی مالکیت آن‌هاست.

صدور سند برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت

قویدل با اشاره به وضعیت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی گفت: بیش از ۷۷ درصد اراضی کشاورزی کشور از نظر وسعت دارای سند مالکیت هستند، اما از نظر تعداد قطعات، این میزان حدود ۳۵ درصد است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، در صورت احراز شرایط قانونی و تأیید جهاد کشاورزی درباره بهره‌برداری کشاورزی، برای برخی قطعات دارای کاربری کشاورزی، بدون رعایت حد نصاب مساحت نیز امکان صدور سند مالکیت فراهم شده است.

ثبت الکترونیکی اسناد مالکیت

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول الزامات ماده یک قانون الزام هستند، تأکید کرد: معاملات این املاک باید از مسیر رسمی و قانونی انجام شود و تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای آن‌ها قابل اتکا نخواهد بود.

وی همچنین از برنامه صدور الکترونیکی اسناد مالکیت خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش امنیت و شفافیت و کاهش مصرف کاغذ دنبال می‌شود.

شناسایی بیش از ۸۰۰ هزار شخص حقوقی دارای اطلاعات نامعتبر

قویدل با اشاره به اقدامات سازمان ثبت برای مقابله با شرکت‌های صوری و کاغذی اظهار کرد: احراز هویت اعضای هیئت‌مدیره، بررسی اطلاعات مالیاتی، نشانی و شماره همراه متقاضیان از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر انجام می‌شود.

وی افزود: طی دو سال گذشته، بیش از ۸۰۰ هزار شخص حقوقی به دلیل نامعتبر بودن اطلاعات ارائه‌شده شناسایی شدند؛ برخی از آن‌ها پس از اصلاح اطلاعات به چرخه فعالیت بازگشتند.

قویدل همچنین از ایجاد بانک جامع سهامداران خبر داد و گفت: این بانک با هدف ثبت سوابق سهامداری و نقل‌وانتقالات سهام و فراهم کردن امکان دسترسی دستگاه‌های نظارتی و نظام پولی و بانکی به اطلاعات مرتبط در حال شکل‌گیری است.

رشد ۲۸ درصدی وصول معوقات بانکی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره عملکرد شش‌ماهه نخست سال اعلام کرد: در این مدت، ۳۹۲ هزار و ۶۲۰ پرونده اجرایی جاری بوده و ۳ هزار و ۵۷۲ مزایده برگزار شده است.

وی تعداد پرونده‌های جاری مهریه را ۱۷۹ هزار و ۳۰۸ فقره و پرونده‌های مختومه مهریه را ۶ هزار و ۸۰۴ فقره اعلام کرد.

به گفته قویدل، میزان وصول معوقات بانکی به ۶۱۵ همت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد رشد داشته است.

تکمیل فرایند نصب دوربین و ضبط صدا در دفاتر اسناد رسمی

قویدل در بخش دیگری از سخنان خود از تکمیل نصب دوربین و تجهیزات ضبط صدا در دفاتر اسناد رسمی کشور خبر داد و گفت: در زمان تنظیم اسناد، تصویر و صدا ضبط می‌شود.

وی همچنین درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: از نظر سازمان ثبت، افزایش تعداد سردفتران بدون نیازسنجی متناسب با حجم اسناد و معاملات، می‌تواند نظارت بر دفاتر را دشوار کند و مشکلات اقتصادی برای سردفتران به وجود آورد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به مشکلات ارسال اسناد مالکیت از طریق پست گفت: پس از تغییر شرکت طرف قرارداد، در ابتدای کار مشکلاتی ایجاد شد، اما این مشکلات تا حد زیادی کاهش یافته و تلاش برای تسریع در تحویل اسناد به شهروندان ادامه دارد.