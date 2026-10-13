ثبت اسناد، فرایند تأمین وثیقه ملکی را هوشمند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبت اسناد، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به راهبردهای قوه قضاییه در زمینه ارائه خدمات سریع، ارزان، به‌موقع، حکیمانه و کریمانه به مردم اظهار کرد: در همین راستا، توسعه خدمات هوشمند، ارائه خودکار خدمات و استفاده از ظرفیت کارگزاران ثبتی برای تسهیل دسترسی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: معماری ارائه خدمات به‌گونه‌ای طراحی شده است که محدودیت‌های زمانی و مکانی مانع دسترسی شهروندان به خدمات ثبتی نباشد. همچنین برای افرادی که امکان استفاده از خدمات به‌صورت خودکاربری را ندارند، ظرفیت کارگزاران ثبتی پیش‌بینی شده است.

طاهریان با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در ارائه خدمات ثبتی به مردم گفت: این دفاتر از گذشته به‌عنوان یکی از کارگزاران سازمان ثبت، خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه کرده‌اند و در ادامه نیز توسعه ظرفیت کارگزاران در حوزه خدمات املاک و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی دنبال خواهد شد.

اجرای برخط فرایند تأمین وثیقه ملکی

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبت اسناد، یکی از پروژه‌های مهم در این حوزه را فرایند برخط تأمین وثیقه ملکی عنوان کرد و گفت: پیش از راه‌اندازی این خدمت، در مواردی که متهم برای تأمین وثیقه باید ملکی را معرفی می‌کرد، لازم بود مراحل مراجعه به سازمان ثبت، بررسی و ارزیابی ملک، مکاتبات میان مراجع قضایی و ثبتی و در نهایت بازداشت ملک طی شود؛ فرایندی که گاهی زمان‌بر بود و هزینه‌هایی را نیز به متقاضی تحمیل می‌کرد.

وی ادامه داد: با استفاده از سرویس‌های برخط سازمان ثبت، از جمله استعلام مالکیت، بررسی اصالت و وضعیت سند مالکیت و بررسی سوابق بازداشت ملک، امکان بررسی سریع اطلاعات ملک فراهم شده است. همچنین با بهره‌گیری از سرویس‌های مرتبط با سازمان امور مالیاتی، ارزش ملک نیز محاسبه می‌شود و در صورت احراز شرایط قانونی، فرایند بازداشت ملک به‌صورت برخط انجام می‌گیرد.

طاهریان خاطرنشان کرد: با اجرای این فرایند، بخش قابل‌توجهی از مراجعات حضوری و مکاتبات زمان‌بر حذف شده و بررسی و ثبت بازداشت ملک در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. بر اساس اعلام انجام‌شده، در برخی موارد این فرایند در حدود ۸۶ ثانیه به سرانجام رسیده است.

کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی

وی با بیان اینکه ارائه این خدمت به‌صورت رایگان و در زمانی بسیار کوتاه، از دستاوردهای مهم هوشمندسازی خدمات ثبتی است، اظهار کرد: فرایندی که پیش از این ممکن بود چند روز طول بکشد، اکنون در بسیاری از موارد طی چند دقیقه انجام می‌شود. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌ها و مراجعات، به جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش آسیب‌های ناشی از بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت کمک می‌کند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبت اسناد در پایان از شهروندانی که اسناد مالکیت قدیمی دارند، خواست برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حدنگار اقدام کنند تا در صورت نیاز به معرفی ملک به‌عنوان وثیقه، امکان بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی و تسریع در انجام فرایندهای قانونی برای آنان فراهم باشد.

طاهریان تأکید کرد: توسعه این خدمات در راستای تحقق راهبردهای قوه قضاییه برای ارائه خدمات سریع، ارزان، به‌موقع و کریمانه به مردم و بهره‌گیری از فناوری برای تسهیل امور قضایی و ثبتی انجام می‌شود.