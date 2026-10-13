طرح جامع بازسازی محله حسینیه اعظم زنجان تصویب شد

یه ه گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب طرح جامع حسینیه اعظم زنجان در کمیسیون ماده ۵ استان گفت: با تصویب این طرح، زمینه لازم برای ورود به مراحل اجرایی فراهم شده و اکنون هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مشارکت مردم و همراهی خیرین برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کرمی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن املاک مسکونی در محدوده اجرای طرح جامع، مقرر شد کمیته امور همسایگان با مشارکت اداره‌کل راه و شهرسازی و هیئت امنای حسینیه اعظم تشکیل جلسه دهد و با گفت‌وگو و تعامل با ساکنان و مالکان، زمینه آزادسازی املاک مورد نیاز را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تعامل با همسایگان و پیگیری موضوع آزادسازی املاک، از اقدامات ضروری برای تسریع اجرای طرح جامع است و باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

آغاز فاز نخست بازسازی با آواربرداری حسینیه اعظم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به آغاز عملیات آواربرداری حسینیه اعظم زنجان اظهار کرد: عملیات آواربرداری این مجموعه از روز دوشنبه ۲۰ مهرماه توسط بخش خصوصی آغاز شده است و این اقدام، شروع فاز نخست طرح بازسازی حسینیه اعظم به شمار می‌رود.

کرمی افزود: در چهارمین جلسه ستاد بازسازی مقرر شد کمیته فنی ستاد با همکاری هیئت امنا و شرکت مشاور، نسبت به انتخاب و معرفی مجری اجرای فاز نخست طرح اقدام کند تا مراحل اجرایی بر اساس برنامه‌ریزی فنی و هماهنگی‌های لازم پیش برود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد دستگاه‌ها و نهادهایی که از ماشین‌آلات سنگین برخوردار هستند، برای کمک به عملیات آواربرداری مشارکت کنند تا این مرحله با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به دیگر مصوبات جلسه ستاد بازسازی گفت: مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی زمین مناسبی را برای آزادسازی بخش‌هایی از محدوده طرح جامع معرفی کند و اقدامات لازم برای تغییر کاربری زمین متعلق به حسینیه اعظم نیز انجام شود تا با فروش آن، بخشی از منابع مالی مورد نیاز بازسازی تأمین شود.

وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی یکی از محورهای اصلی اجرای طرح جامع است، افزود: بر اساس آخرین برآوردها، هزینه کلی اجرای طرح جامع بازسازی حسینیه اعظم زنجان در شرایط فعلی حدود ۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۲ همت، برآورد شده است.

کرمی تصریح کرد: سهم اصلی تأمین هزینه‌های این طرح بر مشارکت مردم، نیکوکاران و خیرین استوار است و تحقق آن نیازمند همراهی اقشار مختلف جامعه و جلب حمایت‌های مردمی خواهد بود.

وی از برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت مراجع دینی و خیرین داخلی و خارجی در اجرای طرح جامع خبر داد و گفت: مقرر شده است مکاتباتی با دفاتر مراجع معظم تقلید در قم و عراق، از جمله دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی، برای مشارکت در احداث کتابخانه و دیگر بخش‌های مذهبی و فرهنگی این مجموعه انجام شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: برخی خیرین در داخل و خارج از کشور و همچنین نهادهای غیردولتی برای مشارکت در بازسازی این مجموعه بزرگ مذهبی و فرهنگی اعلام آمادگی کرده‌اند و با توجه به تصویب طرح جامع، امید می‌رود زمینه حضور مؤثرتر این مجموعه از حامیان و نیکوکاران فراهم شود.

کرمی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای جلب مشارکت عمومی بیان کرد: بر اساس مصوبات جلسه، صداوسیمای مرکز زنجان به‌عنوان مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، پیگیری و اجرای پویش‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی و خیرین را بر عهده خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی هدفمند درباره ابعاد طرح جامع، مراحل اجرایی و نیازهای مالی بازسازی می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و نیکوکاران را فراهم کند و در پیشبرد این پروژه مهم مذهبی و فرهنگی استان مؤثر باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در پایان تأکید کرد: اجرای طرح جامع بازسازی حسینیه اعظم، علاوه بر اقدامات عمرانی، نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، همراهی هیئت امنا، تعامل با همسایگان و مشارکت خیرین و مردم است و مصوبات چهارمین جلسه ستاد بازسازی با هدف تسریع در روند اجرا و تأمین منابع مورد نیاز این مجموعه دنبال خواهد شد.