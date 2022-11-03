به گزارش خبرگزاری مهر، «فرهاد زیویار» استاندار لرستان به مناسبت ۱۳ آبان پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

قرآن کریم؛ «مَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ»

یوم الله ۱۳ آبان یادآور شهادت ۵۶ دانش آموزی است که به دست رژیم ستمشاهی مظلومانه در خون خود غلطیدند و در ادامه با عزم و اراده دانشجویان لانه جاسوسی غرب توسط جوانان ایران اسلامی تسخیر شد.

این روز به یادماندنی تداعی کننده حماسه دانش آموزان در اذهان است و پایه گذار جنبشی حماسی در مبارزه با استکبار جهانی قلمداد می‌شود.

۱۳ آبان در تاریخ پرافتخار انقلاب سندی از حضور همراه با شور و شعور دانش آموزان و دانشجویان در حوادث انقلاب است و این حرکت انقلابی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به وضوح در فضای مدارس و دانشگاه‌ها قابل لمس است.

حوادث اخیر کشور و تحرکات هنجارشکنانه که ریشه در دشمنی معاندین در خارج از مرزهای ایران اسلامی دارد، به مثابه آزمونی جدید برای قشر دانش آموز و دانشجو است، زیرا بیگانگان در وهم خود فرهیختگان جامعه را هدف گرفته اند، اما زهی خیال باطل که جوانان وطن هرگز تسلیم خیال پردازی غرب به سرکردگی آمریکا نخواهند شد.

امروز ایران سربلند بیش از هر زمانی به دانش آموزان و دانشجویان خود می‌بالد که با بصیرت، خدعه دشمنان را شناخته و با آن هم صدایی نکرده و در مقابل آن ایستاده اند.

شکی نیست ایران اسلامی به پشتوانه ظرفیت عظیم علمی دانش آموزان و دانشجویان سالهاست در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و … دنیا بر سکوهای برتر ایستاده است.

اینجانب با احترام به پیشگاه شهدای دانش آموز و دانشجو، فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان که یادآور حماسه استکبار ستیزی ملت ایران است را گرامی داشته و به اتفاق مردم انقلابی و دانش آموزان عزیز در راهپیمایی این روز جاودان شرکت خواهیم کرد.