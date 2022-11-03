  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴

کتائب حزب‌الله عراق:

در دولت جدید عراق حضور نداریم/ الکاظمی را دادگاهی می‌کنیم

در دولت جدید عراق حضور نداریم/ الکاظمی را دادگاهی می‌کنیم

مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق با انتشار بیانیه‌ای موضع این گروه مقاومت را نسبت به تشکیل دولت جدید عراق تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق‌نیوز، «ابوعلی العسکری»، مسئول امنیتی کتائب (گردان‌های) حزب الله عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در شکل‌گیری دولت «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر جدید عراق نقشی ندارد و هیچ پست مدیریتی و امنیتی هم قبول نمی‌کند و در پارلمان عراق هم این گروه هیچ نماینده‌ای نخواهد داشت.

این بیانیه با این حال تأکید می‌کند که گردان‌های حزب‌الله عراق بر کار دولت جدید نظارت می‌کنند و با توجه به «دستاوردهای» آن، موضع‌گیری خواهند کرد.

کتائب حزب‌الله عراق یکی از اعضای کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» است که مهمترین اعضای آن، ائتلاف الفتح، ائتلاف دولة القانون و عصائب اهل الحق هستند.

این بیانیه خطاب به دولت السودانی گفته است: ما توصیه می‌کنیم که منافع کشور در رأس امور قرار بگیرد و از دولت انتظار داریم، مسائل و پرونده‌های اصلی، به‌ویژه اشغال‌گری ترکیه و آمریکا را حل‌وفصل کنند.

در بیانیه گردان‌های حزب‌الله عراق بر ادامه «افزایش تلاش‌ها برای پیگرد قانونی مصطفی الکاظمی (نخست‌وزیر پیشین) و تیم جاسوسی‌اش» تأکید شده. در این بیانیه آمده است: «برادران حقوقی باید تلاش مضاعف کنند تا با الکاظمی خیانتکار و تیم جاسوسی او برخورد شود. ما حقوقی داریم که باید به دست آوریم که اولین آن خون شهید ابو مهدی و یارانش و خون مهمان ما سردار بزرگ سلیمانی است».

کد مطلب 5623645
محسن وفایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      الکاظمی به آمریکا فرارخواهدکرد ومحاکمه نخواهدشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها