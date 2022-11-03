به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق‌نیوز، «ابوعلی العسکری»، مسئول امنیتی کتائب (گردان‌های) حزب الله عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در شکل‌گیری دولت «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر جدید عراق نقشی ندارد و هیچ پست مدیریتی و امنیتی هم قبول نمی‌کند و در پارلمان عراق هم این گروه هیچ نماینده‌ای نخواهد داشت.

این بیانیه با این حال تأکید می‌کند که گردان‌های حزب‌الله عراق بر کار دولت جدید نظارت می‌کنند و با توجه به «دستاوردهای» آن، موضع‌گیری خواهند کرد.

کتائب حزب‌الله عراق یکی از اعضای کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» است که مهمترین اعضای آن، ائتلاف الفتح، ائتلاف دولة القانون و عصائب اهل الحق هستند.

این بیانیه خطاب به دولت السودانی گفته است: ما توصیه می‌کنیم که منافع کشور در رأس امور قرار بگیرد و از دولت انتظار داریم، مسائل و پرونده‌های اصلی، به‌ویژه اشغال‌گری ترکیه و آمریکا را حل‌وفصل کنند.

در بیانیه گردان‌های حزب‌الله عراق بر ادامه «افزایش تلاش‌ها برای پیگرد قانونی مصطفی الکاظمی (نخست‌وزیر پیشین) و تیم جاسوسی‌اش» تأکید شده. در این بیانیه آمده است: «برادران حقوقی باید تلاش مضاعف کنند تا با الکاظمی خیانتکار و تیم جاسوسی او برخورد شود. ما حقوقی داریم که باید به دست آوریم که اولین آن خون شهید ابو مهدی و یارانش و خون مهمان ما سردار بزرگ سلیمانی است».