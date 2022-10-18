تاکید السودانی بر تقویت روابط با جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.

نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، در تماس تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق، انتخاب وی به این مقام را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که وی بتواند دولتی تشکیل دهد که خواست ملت عراق در شکوفایی و پیشرفت را تحقق بخشد.

بر اساس این گزارش، در این تماس تلفنی همچنین روابط دو کشور و راه‌های گسترش آن و تقویت همکاری‌ها در عرصه‌های گوناگون بررسی شد .

محمد شیاع السودانی تأکید کرد که دولتش در پی تقویت روابط عراق با کشورهای عربی و توسعه مناسبات و توافقات دوجانبه است.

لازم به ذکر است که پنجشنبه گذشته السودانی از سوی عبداللطیف رشید رئیس جمهور جدید عراق مامور تشکیل کابینه شد.