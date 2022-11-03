به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسفعلی شکری ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل اظهار کرد: تقویت نهادهای فرهنگی و توجه به بعد تربیت روحی و اخلاقی انسان‌ها مهمترین شیوه مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان است.

وی با بیان اینکه هیچکس نمی‌تواند چشم طمع و توطئه به این نظام مقدّس داشته باشد، افزود: امروزه به برکت خون پاک شهدا، با وجود تبلیغات منفی صدها شبکه ماهواره‌ای، نظام جمهوری اسلامی ایران همچون درختی تناور و مقاوم بر پای ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: نقشه دشمن دین‌زدایی و تضعیف فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است که ما باید با ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهی از منکر، جوانان خود را در برابر هجمه فرهنگی غرب مصون کنیم.

حجت‌الاسلام شکری بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم پیش‌نیاز وصول به مقام آدمیّت را نفی الهه‌ها و بت‌ها بیان کرده است که با مطالعه‌ی این آیات و روایات به این نتیجه می‌رسیم که مقدمه‌ی ارتقای روحی و معنوی انسان، نفی غیر خدا و سپس تعبد و بندگی خدا است.

وی با اشاره به این‌که کارکنان بنیاد باید از نظر اعتقادی و انجام تکالیف دینی نمونه باشند، افزود: تاکید مقام معظم رهبری همواره بر این است که کارکنان بنیاد شهید باید از نظر سیاسی و دانش و آگاهی نیز به روز باشند تا بتوانند در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مقابله با شبهه‌های موجود موفق عمل کنند.