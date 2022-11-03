به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «دِرب» به کارگردانی هادی محقق و تهیه‌کنندگی رضا محقق در سومین حضور جهانی خود به بخش مسابقه بین‌الملل چهل و چهارمین دوره جشنواره سه قاره در شهر نانت فرانسه راه پیدا کرد. این جشنواره پس از فستیوال کن، مهم‌ترین جشنواره سینمایی فرانسه محسوب می‌شود.

کارگردان و تهیه‌کننده فیلم به دعوت جشنواره، در این رویداد حضور پیدا می‌کنند.

آخرین بار که فیلمی از سینمای ایران در بخش مسابقه جشنواره سه قاره نانت حضور داشته است به سال ۲۰۱۵ و فیلم «ما در بهشت» ساخته سینا عطاییان دنا برمی‌گردد.

فیلم «دِرب» در اولین حضور جهانی خود، جشنواره بین المللی فیلم بوسان را افتتاح کرد و توانست برنده جایزه اصلی بخش رقابتی جی‌سئوک جشنواره شود.

این فیلم در دومین حضور جهانی خود در نهمین دوره جشنواره فیلم کاتولیک (کاف) که ماه اکتبر در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد، نیز حضور داشت.

«دِرب» روایتگر مامور اداره برقی است که قرار است برق خانه‌ای تَک و دورافتاده را وصل کند.

هادی محقق، محمد اقبالی و... از جمله بازیگران این اثر هستند. پخش بین‌المللی فیلم برعهده علی قاسمی است.

چهل و چهارمین دوره جشنواره سه قاره قرار است بین روزهای ۱۸ تا ۲۷ نوامبر (۲۷ آبان تا ۶ آذر) در شهر نانت کشور فرانسه برگزار شود.